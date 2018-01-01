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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 15
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
2
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
7%
1
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
13%
2
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
0
0
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
7%
1
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
27%
4
7.Затраты на ремонт слишком велики.
13%
2
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей: общался с рылами по поводу нескольких объектов на вторичке: абсолютно не принимают никакого торга. В одном случае квартире меньше 3-х лет и хозяину по словам риелтора надо уплатить 7,5% налогов. Думаю ждут выборов и последующего подорожания.
BIGor
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  #<1 ... 430431432433
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