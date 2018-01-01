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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:33
Вести с полей: общался с рылами по поводу нескольких объектов на вторичке: абсолютно не принимают никакого торга. В одном случае квартире меньше 3-х лет и хозяину по словам риелтора надо уплатить 7,5% налогов. Думаю ждут выборов и последующего подорожания.
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BIGor
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