Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:47

kingkongovets написав: дорогожицкий парк находится на месте бывшего кладбища, напротив бабий яр, сырецкий тоже стоит на костях - во время войны там был концлагерь

не смущает? дорогожицкий парк находится на месте бывшего кладбища, напротив бабий яр, сырецкий тоже стоит на костях - во время войны там был концлагерьне смущает?

когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?

обсуждение началось с того, что на левом берегу нет горок, чтоб детям на санках покататьсяНемного смущает, но меньше, чем "Герцен-парк", который вроде как на месте кладбища построен.Я читал, что Телиги, от Дорогожицкой до Щусева/Мельникова по кладбищу проложена. Никого не смущает, все едут.Дети со всей округи на санках катаются в аккурат от подножия памятника, что на ул.Дорогожицкой стоит. Их не смущает.Парк Дорогожицкий 1,5-2 года назад реконструировали. Больше как прогулочный, а не как место скорби. Хотя памятные знаки говорят об ином. Людям хочется где-то гулять и это не лавочка у подъезда.Кажется кто-то на форуме ссылочку кидал на статью, что все большие современные города построены на калдбищах, потому что когда то они были маленькими, кладбища были на окраине или за прелделами города. Но города разростались, кладбища оказались в центре, потом всё это забывалось. Киев тому пример. Загуглил сейчас и Харьков всплылТоп-10 популярных мест Харькова построенных на кладбищах