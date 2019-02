Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:29

Serg-ik написав: Nikita1000

Метро Дорогожичи. Парки дорогожицкий, Сырецкий, до Пушкина надо прокатиться Метро Дорогожичи. Парки дорогожицкий, Сырецкий, до Пушкина надо прокатиться



прям райский уголок)

дорогожицкий парк находится на месте бывшего кладбища, напротив бабий яр, сырецкий тоже стоит на костях - во время войны там был концлагерь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.