Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Совершенно с вами согласен. К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне? Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте
Скоро за несколько пачек долларов в Украине можно будет получить только по морде. Инфляция долара США в Украине огромна.
Да и в ЕС все плохо, скоро все заробитчане вернуться домой. Цены сразу на 15-20% ракетой вверх.
Еврокомиссия опубликовала свои пересмотренные оценки по перспективам экономики еврозоны. Прогноз роста экономики еврозоны на 2019 год понижен с 1,9% до 1,3%. Прогноз роста экономики Германии понижен с 1,8% до 1,1%. Прогноз роста экономики Италии понижен с 1,2% до 0,2%. Прогноз инфляции в еврозоне на 2019 год понижен с 1,8% до 1,4%.
Добавим, что показатель вероятности рецессии от ФРБ Нью-Йорка недавно достиг максимума с 2008 года на уровне 24%. Показатель использует разницу в доходностях между 10-летними облигациями и 3-месячными векселями Казначейства США для прогнозирования вероятности рецессии (т.е. сокращения ВВП два квартала подряд) в ближайшие 12 месяцев. В 11 случаях из 8 с 1960-х годов при достижении этого уровня в дальнейшем наступала рецессия, подсчитали в Bloomberg.
kingkongovets написав:дорогожицкий парк находится на месте бывшего кладбища, напротив бабий яр, сырецкий тоже стоит на костях - во время войны там был концлагерь не смущает?
обсуждение началось с того, что на левом берегу нет горок, чтоб детям на санках покататься
когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?
Немного смущает, но меньше, чем "Герцен-парк", который вроде как на месте кладбища построен. Я читал, что Телиги, от Дорогожицкой до Щусева/Мельникова по кладбищу проложена. Никого не смущает, все едут. Дети со всей округи на санках катаются в аккурат от подножия памятника, что на ул.Дорогожицкой стоит. Их не смущает. Парк Дорогожицкий 1,5-2 года назад реконструировали. Больше как прогулочный, а не как место скорби. Хотя памятные знаки говорят об ином. Людям хочется где-то гулять и это не лавочка у подъезда. Кажется кто-то на форуме ссылочку кидал на статью, что все большие современные города построены на калдбищах, потому что когда то они были маленькими, кладбища были на окраине или за прелделами города. Но города разростались, кладбища оказались в центре, потом всё это забывалось. Киев тому пример. Загуглил сейчас и Харьков всплыл Топ-10 популярных мест Харькова построенных на кладбищах https://mykharkov.info/interesno/top-10-populyarnyh-mest-harkova-postroennyh-na-kladbishhah-86250.html
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