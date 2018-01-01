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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 19
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
11%
2
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
5%
1
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
11%
2
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
0
0
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
1
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
6
7.Затраты на ремонт слишком велики.
11%
2
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... там Макс просив фотки з корпоративчика відкриття мого будинку...... - думаю, що краще побачити відео!(це було в грудні)
https://youtu.be/41KWenZfzBs
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:10

  BIGor написав:
  Faceless написав:
zzzzzz написав:Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте

Скоро за несколько пачек долларов в Украине можно будет получить только по морде. Инфляция долара США в Украине огромна.


Да и в ЕС все плохо, скоро все заробитчане вернуться домой. Цены сразу на 15-20% ракетой вверх.

Еврокомиссия опубликовала свои пересмотренные оценки по перспективам экономики еврозоны.
Прогноз роста экономики еврозоны на 2019 год понижен с 1,9% до 1,3%. Прогноз роста экономики Германии понижен с 1,8% до 1,1%. Прогноз роста экономики Италии понижен с 1,2% до 0,2%. Прогноз инфляции в еврозоне на 2019 год понижен с 1,8% до 1,4%.

Добавим, что показатель вероятности рецессии от ФРБ Нью-Йорка недавно достиг максимума с 2008 года на уровне 24%. Показатель использует разницу в доходностях между 10-летними облигациями и 3-месячными векселями Казначейства США для прогнозирования вероятности рецессии (т.е. сокращения ВВП два квартала подряд) в ближайшие 12 месяцев. В 11 случаях из 8 с 1960-х годов при достижении этого уровня в дальнейшем наступала рецессия, подсчитали в Bloomberg.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У когото есть контакты хорошего юриста по недвижимости?
Заинтересовался вопросом раздела помещения на 2,технически все возможнлсти есть
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:23

Nikita1000
Метро Дорогожичи. Парки дорогожицкий, Сырецкий, до Пушкина надо прокатиться
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:29

  Serg-ik написав:Nikita1000
Метро Дорогожичи. Парки дорогожицкий, Сырецкий, до Пушкина надо прокатиться


прям райский уголок)
дорогожицкий парк находится на месте бывшего кладбища, напротив бабий яр, сырецкий тоже стоит на костях - во время войны там был концлагерь
не смущает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:37

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:...
прям райский уголок)
дорогожицкий парк находится на месте бывшего кладбища, напротив бабий яр, сырецкий тоже стоит на костях - во время войны там был концлагерь
не смущает?

Для тех кого смущает Куреневский парк ближе чем парк Пушкина будет.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:41

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Nikita1000
Метро Дорогожичи. Парки дорогожицкий, Сырецкий, до Пушкина надо прокатиться

прям райский уголок)
дорогожицкий парк находится на месте бывшего кладбища, напротив бабий яр, сырецкий тоже стоит на костях - во время войны там был концлагерь
не смущает?

Всі там будемо.
Боятися тре живих, а не мертвих.

Хоча хтось боїться і втрати магнітного поля землі на 10тому поверсі:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:45

  Первый написав:Боятися тре живих, а не мертвих.

Хоча хтось боїться і втрати магнітного поля землі на 10тому поверсі:-)


ну меня то не пугает - часто проезжаю через байковое на велике, мне там нравится, но сержик живя рядом с ним боялся туда ходить гулять, а на дорогожиах его шото ниче не смущает - вот я и спросил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:дорогожицкий парк находится на месте бывшего кладбища, напротив бабий яр, сырецкий тоже стоит на костях - во время войны там был концлагерь
не смущает?

обсуждение началось с того, что на левом берегу нет горок, чтоб детям на санках покататься
когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?

Немного смущает, но меньше, чем "Герцен-парк", который вроде как на месте кладбища построен.
Я читал, что Телиги, от Дорогожицкой до Щусева/Мельникова по кладбищу проложена. Никого не смущает, все едут.
Дети со всей округи на санках катаются в аккурат от подножия памятника, что на ул.Дорогожицкой стоит. Их не смущает.
Парк Дорогожицкий 1,5-2 года назад реконструировали. Больше как прогулочный, а не как место скорби. Хотя памятные знаки говорят об ином. Людям хочется где-то гулять и это не лавочка у подъезда.
Кажется кто-то на форуме ссылочку кидал на статью, что все большие современные города построены на калдбищах, потому что когда то они были маленькими, кладбища были на окраине или за прелделами города. Но города разростались, кладбища оказались в центре, потом всё это забывалось. Киев тому пример. Загуглил сейчас и Харьков всплыл
Топ-10 популярных мест Харькова построенных на кладбищах https://mykharkov.info/interesno/top-10-populyarnyh-mest-harkova-postroennyh-na-kladbishhah-86250.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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