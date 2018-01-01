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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 432433434435436>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 21
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
10%
2
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
5%
1
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
14%
3
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
0
0
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
1
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
7
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
2
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Долярчик написав:... там Макс просив фотки з корпоративчика відкриття мого будинку...... - думаю, що краще побачити відео!(це було в грудні)
https://youtu.be/41KWenZfzBs

Ни одной губастой телочки - это как?


увидел это

Зображення

сразу подумал про это

Зображення

какие там губастые телочки?
представьте на секунду долярчика, у которого жена просит деньги на гиалурон)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Serg-ik
ишь как вы запели)
а почему же вам байковое для прогулок не годилось?
вот шо значит подъемная аренда - все вокруг сразу нравится начинает :mrgreen:

Как запел? На Дорогожичах не планировал оказаться-так получилось, первая квартира где я уломал собственника , с детьми никто не соглашался брать. И на трёху не рассчитывал-двуху искал.
Байковоё при чём? Оно оформлено как кладбище в отличие от Дорогожицкого и Сырецкого парков.
Кстати, почитайте статью про Харьков и фотки гляньте: могила немецкого генерала -в самом центре Харькова...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:09

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Serg-ik
ишь как вы запели)
а почему же вам байковое для прогулок не годилось?
вот шо значит подъемная аренда - все вокруг сразу нравится начинает :mrgreen:

Как запел? На Дорогожичах не планировал оказаться-так получилось, первая квартира где я уломал собственника , с детьми никто не соглашался брать. И на трёху не рассчитывал-двуху искал.
Байковоё при чём? Оно оформлено как кладбище в отличие от Дорогожицкого и Сырецкого парков.
Кстати, почитайте статью про Харьков и фотки гляньте: могила немецкого генерала -в самом центре Харькова...


так я ж написал - когда аренда устраивают, да к тому же хозяин не против детей - пох на все, на кладбища, маленькие комнаты и обоссанные мопы)
не так шоль? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:11

  Оранжевый-хит сезона написав:в моей отрасли прошла волна сокращений, в основном управленцы среднего звена и ТОПы... тупо оптимизируют затраты


У нас не только управленцы, а вообще четверть персонала на выход
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:15

Дорожай

Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени. :)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:17

  vladimir07 написав:Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени. :)


Вот, все верно, зарплаты растут, денежные переводы идут рекой в страну, пора покупать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:когда аренда устраивают, да к тому же хозяин не против детей - пох на все, на кладбища, маленькие комнаты и обоссанные мопы)
не так шоль?

ну...что то в этом есть. но не пох
Кладбище там...то ли есть...то ли нет...не знаю. Парк от Метро дорогожичи и вниз по Телиги-это кладбище?
С маленькими комнатами приходится мирится. пока можно ( но сложно). Радует, что я не отвалил за них 50-70-100 тыс. у.е. И не собираюсь такие же в Місто Квітів, Файна Таун и т.п. покупать...
Послушайте, кто вам мозг зассал? У меня обычный совковый подъезд, отремонтированный совковым способом год назад крюкорукими современниками. Но не ссыт там никто!!!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.

классика жанра.
они продают хлам, чтоб купить новострой. Новострой подорожал, работать хламособственники не хотят, хотя могли 4 куе подзарабоатьь за время экспозиции. Следовательно надо повышать цену.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:26

  Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.

классика жанра.
они продают хлам, чтоб купить новострой. Новострой подорожал, работать хламособственники не хотят, хотя могли 4 куе подзарабоатьь за время экспозиции. Следовательно надо повышать цену.

Чем это отлияается от вашего ожидания и нежелания дозаработать чтоб купить то что хотите?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:29

  vladimir07 написав:Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени. :)

Есть ещё опция "неадекватный продавец". Я уже случай рассказывал (это там, где фракталы): квартира не продавалась за 55 в течение полугода, предлагали только 53 - ничё, ставим 58 и продаем дальше :mrgreen:
И это реально не шутки или мои домыслы: инфо со слов риелтора и хозяйки.

ЗЫ на Байковом бываю пару раз в год. ИМнХО, чтоб хотеть там гулять нужно быть готом/вампиром или ударенным
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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