Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Serg-ik ишь как вы запели) а почему же вам байковое для прогулок не годилось? вот шо значит подъемная аренда - все вокруг сразу нравится начинает
Как запел? На Дорогожичах не планировал оказаться-так получилось, первая квартира где я уломал собственника , с детьми никто не соглашался брать. И на трёху не рассчитывал-двуху искал. Байковоё при чём? Оно оформлено как кладбище в отличие от Дорогожицкого и Сырецкого парков. Кстати, почитайте статью про Харьков и фотки гляньте: могила немецкого генерала -в самом центре Харькова...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:Serg-ik ишь как вы запели) а почему же вам байковое для прогулок не годилось? вот шо значит подъемная аренда - все вокруг сразу нравится начинает
Как запел? На Дорогожичах не планировал оказаться-так получилось, первая квартира где я уломал собственника , с детьми никто не соглашался брать. И на трёху не рассчитывал-двуху искал. Байковоё при чём? Оно оформлено как кладбище в отличие от Дорогожицкого и Сырецкого парков. Кстати, почитайте статью про Харьков и фотки гляньте: могила немецкого генерала -в самом центре Харькова...
так я ж написал - когда аренда устраивают, да к тому же хозяин не против детей - пох на все, на кладбища, маленькие комнаты и обоссанные мопы) не так шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Это уже не шутки.)) Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница. Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские. До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты. Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
vladimir07 написав:Это уже не шутки.)) Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница. Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские. До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты. Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
Вот, все верно, зарплаты растут, денежные переводы идут рекой в страну, пора покупать.
kingkongovets написав:когда аренда устраивают, да к тому же хозяин не против детей - пох на все, на кладбища, маленькие комнаты и обоссанные мопы) не так шоль?
ну...что то в этом есть. но не пох Кладбище там...то ли есть...то ли нет...не знаю. Парк от Метро дорогожичи и вниз по Телиги-это кладбище? С маленькими комнатами приходится мирится. пока можно ( но сложно). Радует, что я не отвалил за них 50-70-100 тыс. у.е. И не собираюсь такие же в Місто Квітів, Файна Таун и т.п. покупать... Послушайте, кто вам мозг зассал? У меня обычный совковый подъезд, отремонтированный совковым способом год назад крюкорукими современниками. Но не ссыт там никто!!!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
vladimir07 написав:Это уже не шутки.)) Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница. Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские. До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты. Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
Есть ещё опция "неадекватный продавец". Я уже случай рассказывал (это там, где фракталы): квартира не продавалась за 55 в течение полугода, предлагали только 53 - ничё, ставим 58 и продаем дальше И это реально не шутки или мои домыслы: инфо со слов риелтора и хозяйки.
ЗЫ на Байковом бываю пару раз в год. ИМнХО, чтоб хотеть там гулять нужно быть готом/вампиром или ударенным