Любимое многими место неспешных променадов – Мариинский парк. Открытый в 1874 году, он недолго оставался только лишь парком. Уже спустя полтора десятилетия, в 1889-м, здесь освятили Александро-Невскую церковь. При ней возник небольшой погост.

На нем в январе 1918 года похоронили тела 200 студентов и гимназистов, убитых ворвавшимися в Киев большевиками под руководством Михаила Муравьева. В том же году сюда проводил в последний путь своего младшего сына – двухлетнего Павла – гетман Украины Павел Скоропадский. А в конце 1919-го деникинцы хоронили здесь юнкеров, расстрелянных большевиками во время своего очередного визита в Киев.

О дальнейшей судьбе этих более чем 500 захоронений ничего не известно. Кладбище снесено в 1934 году. Тогда же, видимо, «исчез» и храм.

Хоронили людей и в другой части Мариинского парка – напротив дворца. Там в ноябре 1917 года упокоились рабочие завода «Арсенал» и поддержавшие их солдаты, которые после октябрьского переворота в Петрограде пытались захватить власть и в Киеве. Эту попытку пресекли войска Киевского военного округа.



Еще одна братская могила арсенальцев – в центре парка – появилась 4 февраля 1918 года. Большевики похоронили здесь 750 своих единомышленников, принимавших участие в январском вооруженном путче, который подавили войска УНР под командованием Симона Петлюры.