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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 433434435436>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 21
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
10%
2
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
5%
1
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
14%
3
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
0
0
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
1
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
7
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
2
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:30

  zzzzzz написав:
  vladimir07 написав:Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени. :)


Вот, все верно, зарплаты растут, денежные переводы идут рекой в страну, пора покупать.


Это стеб или реальное обоснование ? Если что обсуждаемый вариант существует, это не выдумка.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:33

  Рыба-сом написав:
  vladimir07 написав:Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени. :)

Есть ещё опция "неадекватный продавец". Я уже случай рассказывал (это там, где фракталы): квартира не продавалась за 55 в течение полугода, предлагали только 53 - ничё, ставим 58 и продаем дальше :mrgreen:
И это реально не шутки или мои домыслы: инфо со слов риелтора и хозяйки.

ЗЫ на Байковом бываю пару раз в год. ИМнХО, чтоб хотеть там гулять нужно быть готом/вампиром или ударенным

Підтверджую, що є повно неадекватних власників.
Квартиру не змогли продати за півроку за ціною Х, так вони виставляють Х+5%.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:34

vladimir07
Ни в коем случае не хотел вас как-то поддеть.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:36

  Frant написав:Підтверджую, що є повно неадекватних власників.
Квартиру не змогли продати за півроку за ціною Х, так вони виставляють Х+5%.


Да все сейчас дорожает. Вон гривна укрепляется, баксы все сливают. Цены растут. Надо скорее хватать, завтра будет уже дороже.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:36

  Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.

классика жанра.
они продают хлам, чтоб купить новострой. Новострой подорожал, работать хламособственники не хотят, хотя могли 4 куе подзарабоатьь за время экспозиции. Следовательно надо повышать цену.


Ну не знаю, я к тому что пару дней назад увидел подорожание сталинки с 50 до 55, причем экспозиция этой сталинки максимум месяц и хламом ее не назвать, там ремонт капитальный и новый.
И вот в хруще, который буквально в 300 метров от сталинки дорожай на 4к. :)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:41

  vladimir07 написав:
  Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.

классика жанра.
они продают хлам, чтоб купить новострой. Новострой подорожал, работать хламособственники не хотят, хотя могли 4 куе подзарабоатьь за время экспозиции. Следовательно надо повышать цену.


Ну не знаю, я к тому что пару дней назад увидел подорожание сталинки с 50 до 55, причем экспозиция этой сталинки максимум месяц и хламом ее не назвать, там ремонт капитальный и новый.
И вот в хруще, который буквально в 300 метров от сталинки дорожай на 4к. :)

Народ желает "SALE"-а и охренительных скидок - и ось вам.
Девелоперы тоже с цены Х переписывают ценник на 1.2-1.3Х и начинают "демпинговать" от 10-15% на второй этаж в стену склада.
никто ж не хочет продать допустим двуху более-менее чтоб потом на эти деньги в том же месте купить однуху за ту же сумму?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:43

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... там Макс просив фотки з корпоративчика відкриття мого будинку...... - думаю, що краще побачити відео!(це було в грудні)
https://youtu.be/41KWenZfzBs

Ни одной губастой телочки - это как?

... та там, якщо була хоч третина всіх власників - то добре!

п. с.
... не думав, що конговець буде заздрити! :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 08 лют, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Чем это отлияается от вашего ожидания и нежелания дозаработать чтоб купить то что хотите?

арендовать + еще подзаработать =не получается. Думаю, что продаваны хруща вряд ли арендуют
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:51

  Рыба-сом написав:
  vladimir07 написав:Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени. :)

Есть ещё опция "неадекватный продавец". Я уже случай рассказывал (это там, где фракталы): квартира не продавалась за 55 в течение полугода, предлагали только 53 - ничё, ставим 58 и продаем дальше :mrgreen:
И это реально не шутки или мои домыслы: инфо со слов риелтора и хозяйки.

ЗЫ на Байковом бываю пару раз в год. ИМнХО, чтоб хотеть там гулять нужно быть готом/вампиром или ударенным

А что вас пугает там? Кладбище святое место
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:часто проезжаю через байковое на велике, мне там нравится, но сержик живя рядом с ним боялся туда ходить гулять, а на дорогожиах его шото ниче не смущает

Зачем мне было переться через ЖД на кладбище??? Которое оформлено как кладбище.
Дорогожичи не оформлены как кладбище и не выглядят так.

до темы
Любимое многими место неспешных променадов – Мариинский парк. Открытый в 1874 году, он недолго оставался только лишь парком. Уже спустя полтора десятилетия, в 1889-м, здесь освятили Александро-Невскую церковь. При ней возник небольшой погост.
На нем в январе 1918 года похоронили тела 200 студентов и гимназистов, убитых ворвавшимися в Киев большевиками под руководством Михаила Муравьева. В том же году сюда проводил в последний путь своего младшего сына – двухлетнего Павла – гетман Украины Павел Скоропадский. А в конце 1919-го деникинцы хоронили здесь юнкеров, расстрелянных большевиками во время своего очередного визита в Киев.
О дальнейшей судьбе этих более чем 500 захоронений ничего не известно. Кладбище снесено в 1934 году. Тогда же, видимо, «исчез» и храм.
Хоронили людей и в другой части Мариинского парка – напротив дворца. Там в ноябре 1917 года упокоились рабочие завода «Арсенал» и поддержавшие их солдаты, которые после октябрьского переворота в Петрограде пытались захватить власть и в Киеве. Эту попытку пресекли войска Киевского военного округа.

Еще одна братская могила арсенальцев – в центре парка – появилась 4 февраля 1918 года. Большевики похоронили здесь 750 своих единомышленников, принимавших участие в январском вооруженном путче, который подавили войска УНР под командованием Симона Петлюры.

https://bigkiev.com.ua/kosti-stolicy/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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