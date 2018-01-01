Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:Это уже не шутки.)) Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница. Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские. До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты. Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
Вот, все верно, зарплаты растут, денежные переводы идут рекой в страну, пора покупать.
Это стеб или реальное обоснование ? Если что обсуждаемый вариант существует, это не выдумка.
vladimir07 написав:Это уже не шутки.)) Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница. Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские. До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты. Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
Есть ещё опция "неадекватный продавец". Я уже случай рассказывал (это там, где фракталы): квартира не продавалась за 55 в течение полугода, предлагали только 53 - ничё, ставим 58 и продаем дальше И это реально не шутки или мои домыслы: инфо со слов риелтора и хозяйки.
ЗЫ на Байковом бываю пару раз в год. ИМнХО, чтоб хотеть там гулять нужно быть готом/вампиром или ударенным
Підтверджую, що є повно неадекватних власників. Квартиру не змогли продати за півроку за ціною Х, так вони виставляють Х+5%.
vladimir07 написав:всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
классика жанра. они продают хлам, чтоб купить новострой. Новострой подорожал, работать хламособственники не хотят, хотя могли 4 куе подзарабоатьь за время экспозиции. Следовательно надо повышать цену.
Ну не знаю, я к тому что пару дней назад увидел подорожание сталинки с 50 до 55, причем экспозиция этой сталинки максимум месяц и хламом ее не назвать, там ремонт капитальный и новый. И вот в хруще, который буквально в 300 метров от сталинки дорожай на 4к.
vladimir07 написав:всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
классика жанра. они продают хлам, чтоб купить новострой. Новострой подорожал, работать хламособственники не хотят, хотя могли 4 куе подзарабоатьь за время экспозиции. Следовательно надо повышать цену.
Ну не знаю, я к тому что пару дней назад увидел подорожание сталинки с 50 до 55, причем экспозиция этой сталинки максимум месяц и хламом ее не назвать, там ремонт капитальный и новый. И вот в хруще, который буквально в 300 метров от сталинки дорожай на 4к.
Народ желает "SALE"-а и охренительных скидок - и ось вам. Девелоперы тоже с цены Х переписывают ценник на 1.2-1.3Х и начинают "демпинговать" от 10-15% на второй этаж в стену склада. никто ж не хочет продать допустим двуху более-менее чтоб потом на эти деньги в том же месте купить однуху за ту же сумму?
vladimir07 написав:Это уже не шутки.)) Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница. Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские. До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты. Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
Есть ещё опция "неадекватный продавец". Я уже случай рассказывал (это там, где фракталы): квартира не продавалась за 55 в течение полугода, предлагали только 53 - ничё, ставим 58 и продаем дальше И это реально не шутки или мои домыслы: инфо со слов риелтора и хозяйки.
ЗЫ на Байковом бываю пару раз в год. ИМнХО, чтоб хотеть там гулять нужно быть готом/вампиром или ударенным
kingkongovets написав:часто проезжаю через байковое на велике, мне там нравится, но сержик живя рядом с ним боялся туда ходить гулять, а на дорогожиах его шото ниче не смущает
Зачем мне было переться через ЖД на кладбище??? Которое оформлено как кладбище. Дорогожичи не оформлены как кладбище и не выглядят так.
до темы
Любимое многими место неспешных променадов – Мариинский парк. Открытый в 1874 году, он недолго оставался только лишь парком. Уже спустя полтора десятилетия, в 1889-м, здесь освятили Александро-Невскую церковь. При ней возник небольшой погост. На нем в январе 1918 года похоронили тела 200 студентов и гимназистов, убитых ворвавшимися в Киев большевиками под руководством Михаила Муравьева. В том же году сюда проводил в последний путь своего младшего сына – двухлетнего Павла – гетман Украины Павел Скоропадский. А в конце 1919-го деникинцы хоронили здесь юнкеров, расстрелянных большевиками во время своего очередного визита в Киев. О дальнейшей судьбе этих более чем 500 захоронений ничего не известно. Кладбище снесено в 1934 году. Тогда же, видимо, «исчез» и храм. Хоронили людей и в другой части Мариинского парка – напротив дворца. Там в ноябре 1917 года упокоились рабочие завода «Арсенал» и поддержавшие их солдаты, которые после октябрьского переворота в Петрограде пытались захватить власть и в Киеве. Эту попытку пресекли войска Киевского военного округа.
Еще одна братская могила арсенальцев – в центре парка – появилась 4 февраля 1918 года. Большевики похоронили здесь 750 своих единомышленников, принимавших участие в январском вооруженном путче, который подавили войска УНР под командованием Симона Петлюры.