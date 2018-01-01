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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:55
Serg-ik написав: Kostia написав:
Чем это отлияается от вашего ожидания и нежелания дозаработать чтоб купить то что хотите?
арендовать + еще подзаработать =не получается. Думаю, что продаваны хруща вряд ли арендуют
Какая разница арендуют или нет, принцип тот же, хотят купить как вы, получше, только увас деньои под матрасом, а у тех в недвижимости
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Kostia
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:05
барабашов написав:
Народ желает "SALE"-а и охренительных скидок - и ось вам.
Девелоперы тоже с цены Х переписывают ценник на 1.2-1.3Х и начинают "демпинговать" от 10-15% на второй этаж в стену склада.
никто ж не хочет продать допустим двуху более-менее чтоб потом на эти деньги в том же месте купить однуху за ту же сумму?
И чем закончится синхронное переписывание вверх ценников на новострои и шлачек ?
Тут уже прошла информация из ОП застройщиков, что люди отказывались платить из-за падения курса.
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vladimir07
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:15
vladimir07 написав: барабашов написав:
Народ желает "SALE"-а и охренительных скидок - и ось вам.
Девелоперы тоже с цены Х переписывают ценник на 1.2-1.3Х и начинают "демпинговать" от 10-15% на второй этаж в стену склада.
никто ж не хочет продать допустим двуху более-менее чтоб потом на эти деньги в том же месте купить однуху за ту же сумму?
И чем закончится синхронное переписывание вверх ценников на новострои и шлачек ?
Тут уже прошла информация из ОП застройщиков, что люди отказывались платить из-за падения курса.
Рынок не настолько сильно колеблется как может показаться. Кому нужны квартиры покупают в любое время. Чаще всего как только насобирают нужную сумму
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Kostia
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:22
Рыба-сом написав: vladimir07 написав:
Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
Есть ещё опция "неадекватный продавец". Я уже случай рассказывал (это там, где фракталы): квартира не продавалась за 55 в течение полугода, предлагали только 53 - ничё, ставим 58 и продаем дальше
И это реально не шутки или мои домыслы: инфо со слов риелтора и хозяйки.
Психология. Даже если изначально поставить нормальную цену, то все равно покупаны будут пытаться выторговать еще несколько тысяч. Соответственно, за 58-3 торг продастся скорее, чем за 55 без торга.
Frant написав:
Підтверджую, що є повно неадекватних власників.
Квартиру не змогли продати за півроку за ціною Х, так вони виставляють Х+5%.
Сам так сделал и продал за желаемую цену. Когда была цена изначально адекватная - ходили, пытались своими котлетами размахивать и продавить еще на 5%.
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Gastarbaiter
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