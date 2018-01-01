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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 30
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
7%
2
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
7%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
13%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
0
0
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
10%
3
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
30%
9
7.Затраты на ремонт слишком велики.
13%
4
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:55

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Чем это отлияается от вашего ожидания и нежелания дозаработать чтоб купить то что хотите?

арендовать + еще подзаработать =не получается. Думаю, что продаваны хруща вряд ли арендуют

Какая разница арендуют или нет, принцип тот же, хотят купить как вы, получше, только увас деньои под матрасом, а у тех в недвижимости
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:05

  барабашов написав:Народ желает "SALE"-а и охренительных скидок - и ось вам.
Девелоперы тоже с цены Х переписывают ценник на 1.2-1.3Х и начинают "демпинговать" от 10-15% на второй этаж в стену склада.
никто ж не хочет продать допустим двуху более-менее чтоб потом на эти деньги в том же месте купить однуху за ту же сумму?


И чем закончится синхронное переписывание вверх ценников на новострои и шлачек ?
Тут уже прошла информация из ОП застройщиков, что люди отказывались платить из-за падения курса.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:15

  vladimir07 написав:
  барабашов написав:Народ желает "SALE"-а и охренительных скидок - и ось вам.
Девелоперы тоже с цены Х переписывают ценник на 1.2-1.3Х и начинают "демпинговать" от 10-15% на второй этаж в стену склада.
никто ж не хочет продать допустим двуху более-менее чтоб потом на эти деньги в том же месте купить однуху за ту же сумму?


И чем закончится синхронное переписывание вверх ценников на новострои и шлачек ?
Тут уже прошла информация из ОП застройщиков, что люди отказывались платить из-за падения курса.

Рынок не настолько сильно колеблется как может показаться. Кому нужны квартиры покупают в любое время. Чаще всего как только насобирают нужную сумму
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:22

  Рыба-сом написав:
  vladimir07 написав:Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени. :)

Есть ещё опция "неадекватный продавец". Я уже случай рассказывал (это там, где фракталы): квартира не продавалась за 55 в течение полугода, предлагали только 53 - ничё, ставим 58 и продаем дальше :mrgreen:
И это реально не шутки или мои домыслы: инфо со слов риелтора и хозяйки.

Психология. Даже если изначально поставить нормальную цену, то все равно покупаны будут пытаться выторговать еще несколько тысяч. Соответственно, за 58-3 торг продастся скорее, чем за 55 без торга.

  Frant написав:Підтверджую, що є повно неадекватних власників.
Квартиру не змогли продати за півроку за ціною Х, так вони виставляють Х+5%.

Сам так сделал и продал за желаемую цену. Когда была цена изначально адекватная - ходили, пытались своими котлетами размахивать и продавить еще на 5%.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Посчитал, согласно новому постановлению - "По мерам, направленным на борьбу с энергосбережением", во избежание доначислений, мне нужно ежемесячно сжигать не менее 0,7 гигакалории.

Вкратце можете формулку расчета привести?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:А что вас пугает там? Кладбище святое место

Ничего не пугает, но там просто мрачно и уныло: полуразрушенный красный забор, склепы неухоженные + похороны, т.к. кладбище действующее (колумбарий)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:44

  Mazay256 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в моей отрасли прошла волна сокращений, в основном управленцы среднего звена и ТОПы... тупо оптимизируют затраты


У нас не только управленцы, а вообще четверть персонала на выход



Ого. Яка галузь? (можна в ЛС)
grape
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Психология. Даже если изначально поставить нормальную цену, то все равно покупаны будут пытаться выторговать еще несколько тысяч. Соответственно, за 58-3 торг продастся скорее, чем за 55 без торга.

Если бы.
Риелтор говорил: предлагали 53, отказалась, говорит, хочу 55.
Ок, давай 55 - реакция "знаете, мы тут посовещались, давайте 56,5? У нас есть планы на эти деньги" :mrgreen:
Давай, до свидания.
Через время для интересу звоню, за сколько отдаёте и т.п. "нам предлагаютвсю сумму - 58 - поэтому никакого торга"
Ок.
Ещё чисто для интересу (проверить адекватность хотелки - продалась или нет): "нам несколько клиентов предлагают 57, но мы пока ждём кто даст больше, хотим 58"
Продается до сих пор.
Т.е., на 95%, эти "клиенты", готовые покупать по 57-58 - это такой тупой прием, типо давайте нам больше, вот у нас уже по такой цене покупают.

Просто Вы мыслите рационально, но не представояете, сколько вокруг неадекватов или типо хитросделанных (по их собственному мнению)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:54

  Kostia написав:
  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Чем это отлияается от вашего ожидания и нежелания дозаработать чтоб купить то что хотите?

арендовать + еще подзаработать =не получается. Думаю, что продаваны хруща вряд ли арендуют

Какая разница арендуют или нет, принцип тот же, хотят купить как вы, получше, только увас деньои под матрасом, а у тех в недвижимости

Самое печальное что на подматрасные можно купить все меньше и меньше...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:00

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Да Ладно. Помню истории снимают на проценти від матрас, а на різницю ще суши з круасанами.:-)
Всім процвітання!
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