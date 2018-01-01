Gastarbaiter написав: Психология. Даже если изначально поставить нормальную цену, то все равно покупаны будут пытаться выторговать еще несколько тысяч. Соответственно, за 58-3 торг продастся скорее, чем за 55 без торга. Психология. Даже если изначально поставить нормальную цену, то все равно покупаны будут пытаться выторговать еще несколько тысяч. Соответственно, за 58-3 торг продастся скорее, чем за 55 без торга.

Если бы.Риелтор говорил: предлагали 53, отказалась, говорит, хочу 55.Ок, давай 55 - реакция "знаете, мы тут посовещались, давайте 56,5? У нас есть планы на эти деньги"Давай, до свидания.Через время для интересу звоню, за сколько отдаёте и т.п. "нам предлагаютвсю сумму - 58 - поэтому никакого торга"Ок.Ещё чисто для интересу (проверить адекватность хотелки - продалась или нет): "нам несколько клиентов предлагают 57, но мы пока ждём кто даст больше, хотим 58"Продается до сих пор.Т.е., на 95%, эти "клиенты", готовые покупать по 57-58 - это такой тупой прием, типо давайте нам больше, вот у нас уже по такой цене покупают.Просто Вы мыслите рационально, но не представояете, сколько вокруг неадекватов или типо хитросделанных (по их собственному мнению)