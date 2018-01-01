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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 30
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
7%
2
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
7%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
13%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
0
0
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
10%
3
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
30%
9
7.Затраты на ремонт слишком велики.
13%
4
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:02

  Рыба-сом написав:
  Gastarbaiter написав:Психология. Даже если изначально поставить нормальную цену, то все равно покупаны будут пытаться выторговать еще несколько тысяч. Соответственно, за 58-3 торг продастся скорее, чем за 55 без торга.

Если бы.
Риелтор говорил: предлагали 53, отказалась, говорит, хочу 55.
Ок, давай 55 - реакция "знаете, мы тут посовещались, давайте 56,5? У нас есть планы на эти деньги" :mrgreen:
Давай, до свидания.
Через время для интересу звоню, за сколько отдаёте и т.п. "нам предлагаютвсю сумму - 58 - поэтому никакого торга"
Ок.
Ещё чисто для интересу (проверить адекватность хотелки - продалась или нет): "нам несколько клиентов предлагают 57, но мы пока ждём кто даст больше, хотим 58"
Продается до сих пор.
Т.е., на 95%, эти "клиенты", готовые покупать по 57-58 - это такой тупой прием, типо давайте нам больше, вот у нас уже по такой цене покупают.

Просто Вы мыслите рационально, но не представояете, сколько вокруг неадекватов или типо хитросделанных (по их собственному мнению)

Причина в том, что то, что они хотят купить вместо своей прелести, за это же время выросло в цене еще больше. Это шлаколовушка. Выпрыгнуть из нее можно одним резким движением. Главное, чтобы "резинка трусов" выдержала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:23

  Рыба-сом написав:
  Kostia написав:А что вас пугает там? Кладбище святое место

Ничего не пугает, но там просто мрачно и уныло: полуразрушенный красный забор, склепы неухоженные + похороны, т.к. кладбище действующее (колумбарий)

Там спокойствие и величие
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:28

  Прохожий написав:
  Kostia написав:
  Serg-ik написав:арендовать + еще подзаработать =не получается. Думаю, что продаваны хруща вряд ли арендуют

Какая разница арендуют или нет, принцип тот же, хотят купить как вы, получше, только увас деньои под матрасом, а у тех в недвижимости

Самое печальное что на подматрасные можно купить все меньше и меньше...

Рынок так расслоен ято даже не успеваешь уследить, чтото дешевеет, чтото дорожает, все намного сложнее чем кажется
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:33

  Kostia написав:
  Рыба-сом написав:
  Kostia написав:А что вас пугает там? Кладбище святое место

Ничего не пугает, но там просто мрачно и уныло: полуразрушенный красный забор, склепы неухоженные + похороны, т.к. кладбище действующее (колумбарий)

Там спокойствие и величие

На киевских кладбищах, как и на киевских улицах, к сожалению: мусор, кич, безвкусица рядом с откровенной бедностью и заброшенностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:37

:shock:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  Рыба-сом написав:Ничего не пугает, но там просто мрачно и уныло: полуразрушенный красный забор, склепы неухоженные + похороны, т.к. кладбище действующее (колумбарий)

Там спокойствие и величие

На киевских кладбищах, как и на киевских улицах, к сожалению: мусор, кич, безвкусица рядом с откровенной бедностью и заброшенностью.

Вы принимаете мир как женщины, видя толтко внешнюю сторону, ведетесь на обложку. Я думал этл только касается мопов, оказывается во всем
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:37

  Serg-ik написав:Как запел? На Дорогожичах не планировал оказаться-так получилось, первая квартира где я уломал собственника , с детьми никто не соглашался брать. И на трёху не рассчитывал-двуху искал.
Байковоё при чём? Оно оформлено как кладбище в отличие от Дорогожицкого и Сырецкого парков.
Кстати, почитайте статью про Харьков и фотки гляньте: могила немецкого генерала -в самом центре Харькова...

Я вообще не понимаю арендодателей в сегменте 2х 3х комнатных квартир, которые не соглашаются брать с детьми. Кто по их мнению может снять трёху?? молодой холостой айтишник?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:39

  Kostia написав::shock:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Там спокойствие и величие

На киевских кладбищах, как и на киевских улицах, к сожалению: мусор, кич, безвкусица рядом с откровенной бедностью и заброшенностью.

Вы принимаете мир как женщины, видя толтко внешнюю сторону, ведетесь на обложку. Я думал этл только касается мопов, оказывается во всем

Я воспринимаю мир таким какой он есть. И не навешиваю эмоциональные бантики на всякий хлам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я, кстати, на многих кладбищах бывал в разных странах мира. Это очень интересно. В значительной степени отражает менталитет, ну и, конечно, материальное благосостояние местных жителей. Кладбища в Украине - это 200% отражение народного менталитета. Кто во что гаразд. У каждого свое понимание о "прекрасном", зачастую до крови из глаз. Нигде мне не приходилось ходить по могилам, чтобы добраться до нужной - только на наших кладбищах. У нас нет земли? Хоть попой... Абсолютно то же самое, что и застройкой.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... arke-kieva
"Северный апелляционный хозяйственный суд Киева признал незаконным решение Киевсовета сдать в аренду 2 га в Национальном природном парке Голосеевский, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов."
_Mykola_
 
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