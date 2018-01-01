Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Психология. Даже если изначально поставить нормальную цену, то все равно покупаны будут пытаться выторговать еще несколько тысяч. Соответственно, за 58-3 торг продастся скорее, чем за 55 без торга.
Если бы. Риелтор говорил: предлагали 53, отказалась, говорит, хочу 55. Ок, давай 55 - реакция "знаете, мы тут посовещались, давайте 56,5? У нас есть планы на эти деньги" Давай, до свидания. Через время для интересу звоню, за сколько отдаёте и т.п. "нам предлагаютвсю сумму - 58 - поэтому никакого торга" Ок. Ещё чисто для интересу (проверить адекватность хотелки - продалась или нет): "нам несколько клиентов предлагают 57, но мы пока ждём кто даст больше, хотим 58" Продается до сих пор. Т.е., на 95%, эти "клиенты", готовые покупать по 57-58 - это такой тупой прием, типо давайте нам больше, вот у нас уже по такой цене покупают.
Просто Вы мыслите рационально, но не представояете, сколько вокруг неадекватов или типо хитросделанных (по их собственному мнению)
Причина в том, что то, что они хотят купить вместо своей прелести, за это же время выросло в цене еще больше. Это шлаколовушка. Выпрыгнуть из нее можно одним резким движением. Главное, чтобы "резинка трусов" выдержала.
Serg-ik написав:Как запел? На Дорогожичах не планировал оказаться-так получилось, первая квартира где я уломал собственника , с детьми никто не соглашался брать. И на трёху не рассчитывал-двуху искал. Байковоё при чём? Оно оформлено как кладбище в отличие от Дорогожицкого и Сырецкого парков. Кстати, почитайте статью про Харьков и фотки гляньте: могила немецкого генерала -в самом центре Харькова...
Я вообще не понимаю арендодателей в сегменте 2х 3х комнатных квартир, которые не соглашаются брать с детьми. Кто по их мнению может снять трёху?? молодой холостой айтишник?
Я, кстати, на многих кладбищах бывал в разных странах мира. Это очень интересно. В значительной степени отражает менталитет, ну и, конечно, материальное благосостояние местных жителей. Кладбища в Украине - это 200% отражение народного менталитета. Кто во что гаразд. У каждого свое понимание о "прекрасном", зачастую до крови из глаз. Нигде мне не приходилось ходить по могилам, чтобы добраться до нужной - только на наших кладбищах. У нас нет земли? Хоть попой... Абсолютно то же самое, что и застройкой.
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... arke-kieva "Северный апелляционный хозяйственный суд Киева признал незаконным решение Киевсовета сдать в аренду 2 га в Национальном природном парке Голосеевский, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов."