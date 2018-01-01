RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 436437438439>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 33
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
6%
2
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
6%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
12%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
3%
1
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
12%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
30%
10
7.Затраты на ремонт слишком велики.
12%
4
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:06

  airmax78 написав:
  Kostia написав::shock:
  airmax78 написав:На киевских кладбищах, как и на киевских улицах, к сожалению: мусор, кич, безвкусица рядом с откровенной бедностью и заброшенностью.

Вы принимаете мир как женщины, видя толтко внешнюю сторону, ведетесь на обложку. Я думал этл только касается мопов, оказывается во всем

Я воспринимаю мир таким какой он есть. И не навешиваю эмоциональные бантики на всякий хлам.

То как вы рефлексируете на мопы это одни эмоции
Kostia
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Рыба-сом написав:
  Kostia написав:А что вас пугает там? Кладбище святое место

Ничего не пугает, но там просто мрачно и уныло: полуразрушенный красный забор, склепы неухоженные + похороны, т.к. кладбище действующее (колумбарий)

Там спокойствие и величие

+
особенно справа, новая часть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5962
З нами з: 05.06.16
Подякував: 338 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:34

к вопросу о себестоимости
Катар строит город за 45 миллиардов долларов для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году
Планы города Лусайль впервые появились в 2005 году, но были отложены до 2010 года, когда Катар выиграл тендер на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Город теперь должен быть построен к 2020 году, и в нем будут располагаться новый стадион, небоскребы, виллы и 22 новых отеля. Также планируются пневматические мусорные трубы, которые транспортируют все отходы города на одну свалку.

На площади 38 квадратных миль в Лусайле может разместится 450 000 человек, что почти на 200 000 человек больше, чем число граждан в Катаре.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_abroad/full/8 ... stiki-foto

100 000 баксов на человека и всё под ключ: с дорогами, коммуникациямиЮ, местами для проживания. и не по технологиям от КГС
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8779
З нами з: 10.06.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:100 000 баксов на человека и всё под ключ: с дорогами, коммуникациямиЮ, местами для проживания. и не по технологиям от КГС

Вы сравниваете грубо говоря постройку сети отелей с постройкой жилого микрорайона для постоянного населения. Это далеко не одно и то же.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5374 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:59

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я воспринимаю мир таким какой он есть. И не навешиваю эмоциональные бантики на всякий хлам.

То как вы рефлексируете на мопы это одни эмоции

МОПы - объективная реальность. Они реально красивые, дорого стоят, их можно пощупать, купить/продать - вне зависимости от моего к ним отношения.
airmax78
 
Повідомлень: 27900
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:01

  zzzzzz написав:
  vladimir07 написав:Это уже не шутки.))
Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница.
Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские.
До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты.
Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени. :)


Вот, все верно, зарплаты растут, денежные переводы идут рекой в страну, пора покупать.


Если негде жить, то можно и купить, чтобы спрыгнуть с аренды :) и не только шлачок с неадекватными
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:МОПы - объективная реальность. Они реально красивые, дорого стоят, их можно пощупать, купить/продать - вне зависимости от моего к ним отношения.

Раз так, раз Вы не не можете купить квартиру в доме с о......ным МОПом, но так грезите им, то....идите работать МОПсом. Губатые тёлочки-навязанный стереотип. МОПам нужен настоящий хозяин.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8779
З нами з: 10.06.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:05

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:МОПы - объективная реальность. Они реально красивые, дорого стоят, их можно пощупать, купить/продать - вне зависимости от моего к ним отношения.

Раз так, раз Вы не не можете купить квартиру в доме с о......ным МОПом, но так грезите им, то....идите работать МОПсом. Губатые тёлочки-навязанный стереотип. МОПам нужен настоящий хозяин.

Я же писал, что и такой вариант рассматриваю. Но ближе к пенсии. Главное не потолстеть - чтобы можно было на эту новую работу носить батарею костюмов, которая у меня скопилась.
airmax78
 
Повідомлень: 27900
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ближе к пенсии.

так нельзя.
Во-первых, срок наступления пенсионного возраста постоянно отодвигается.
Во-вторых, к выходу на пенсию все модные МОПы буду на Луне. То, что будет здесь, в том числе образца 2020 года, будет называться "унылое г....". Только вот на Луну здоровье может не позволить полететь.
Надо сейчас.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8779
З нами з: 10.06.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:12

  Serg-ik написав:к вопросу о себестоимости
Катар строит город за 45 миллиардов долларов для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году
Планы города Лусайль впервые появились в 2005 году, но были отложены до 2010 года, когда Катар выиграл тендер на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Город теперь должен быть построен к 2020 году, и в нем будут располагаться новый стадион, небоскребы, виллы и 22 новых отеля. Также планируются пневматические мусорные трубы, которые транспортируют все отходы города на одну свалку.

На площади 38 квадратных миль в Лусайле может разместится 450 000 человек, что почти на 200 000 человек больше, чем число граждан в Катаре.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_abroad/full/8 ... stiki-foto

100 000 баксов на человека и всё под ключ: с дорогами, коммуникациямиЮ, местами для проживания. и не по технологиям от КГС

Посчитайте сколько будет стоить размещение вас и вашей семьи в этом чудесном городе. На эти деньги в Киеве вы сможете поселиться в скромной трешке в ФК и всю оставшуюся жизнь жить на %% с оставшейся сдачи.
airmax78
 
Повідомлень: 27900
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 436437438439>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia, Puente і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1308, 1309, 1310
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13091 2240024
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 14:13
ihorkyiv
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 2299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.