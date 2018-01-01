Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Катар строит город за 45 миллиардов долларов для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году Планы города Лусайль впервые появились в 2005 году, но были отложены до 2010 года, когда Катар выиграл тендер на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
Город теперь должен быть построен к 2020 году, и в нем будут располагаться новый стадион, небоскребы, виллы и 22 новых отеля. Также планируются пневматические мусорные трубы, которые транспортируют все отходы города на одну свалку.
На площади 38 квадратных миль в Лусайле может разместится 450 000 человек, что почти на 200 000 человек больше, чем число граждан в Катаре.
vladimir07 написав:Это уже не шутки.)) Осенью 2018 видел 2к хрущ с шикарным по формулировке хозяев ремонтом площадью 46кв за 38к дол. , Новая Дарница. Объява появилась не токо у хозяев, сразу же возникли рыловские. До нового года объява хозяев исчезла, а рыловские болтались. Ну думаю, как обычно, т.е. квартира продана, хозяева сняли объяву, а рылы готовы предложить другие варианты. Сегодня ... всплывает объява от хозяев с ценой 42к, рост на 4к от цены осени.
Вот, все верно, зарплаты растут, денежные переводы идут рекой в страну, пора покупать.
Если негде жить, то можно и купить, чтобы спрыгнуть с аренды и не только шлачок с неадекватными
так нельзя. Во-первых, срок наступления пенсионного возраста постоянно отодвигается. Во-вторых, к выходу на пенсию все модные МОПы буду на Луне. То, что будет здесь, в том числе образца 2020 года, будет называться "унылое г....". Только вот на Луну здоровье может не позволить полететь. Надо сейчас.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Катар строит город за 45 миллиардов долларов для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году Планы города Лусайль впервые появились в 2005 году, но были отложены до 2010 года, когда Катар выиграл тендер на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
Город теперь должен быть построен к 2020 году, и в нем будут располагаться новый стадион, небоскребы, виллы и 22 новых отеля. Также планируются пневматические мусорные трубы, которые транспортируют все отходы города на одну свалку.
На площади 38 квадратных миль в Лусайле может разместится 450 000 человек, что почти на 200 000 человек больше, чем число граждан в Катаре.
100 000 баксов на человека и всё под ключ: с дорогами, коммуникациямиЮ, местами для проживания. и не по технологиям от КГС
Посчитайте сколько будет стоить размещение вас и вашей семьи в этом чудесном городе. На эти деньги в Киеве вы сможете поселиться в скромной трешке в ФК и всю оставшуюся жизнь жить на %% с оставшейся сдачи.