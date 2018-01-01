сегодня утром на левобережке
видео 21+
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
для кости и других «нормальных людей», любящих пересекать в неположенном месте жд пути
сегодня утром на левобережке
видео 21+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:17
Серж, но ведь мечта прекрасна до тех пор, пока остается мечтой. Вам ли этого не знать. Стоит мечте сбыться и она становится обыденностью. Спросите у жителей Тетриса, что для них их модный МОП? Некоторые не поймут вопроса - он для них уже давно само собой разумеющееся удобство.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:22
Реально красивые это эмоциональная оценка, не факт, вы настолько подвержены эмоциям что этого не понимаете.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вот именно - к хорошему быстро привыкаешь и перестаешь его замечать
зато если у жителей тетриса спросить о пробках возле дома или как они относятся к виду окна в окна - говорить они будут долго и эмоционально)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та що ви все про ці МОПи ... Взагалі не розумію - повинно бути просто зручно і чисто . Хто там в МОПах щось робить ? Іде до ліфта ? Секунд 30 ? Чи загальні збори мешканців поверху проводять ? Так в Аркадівських довгих місця більше - метрів 45 в довжину ...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:25
Я не писал о всех жд, втом клнкретном месте должен быть переход, не надо обобщать. А видосики можно найти и с сбитфми пешеходами на зебре, так после этого догоги не переходить тогда?
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