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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 436437438439

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 32
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
6%
2
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
6%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
13%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
3%
1
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
9%
3
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
10
7.Затраты на ремонт слишком велики.
13%
4
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

для кости и других «нормальных людей», любящих пересекать в неположенном месте жд пути
сегодня утром на левобережке
видео 21+

https://www.facebook.com/18069682565974 ... 513527838/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:17

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:ближе к пенсии.

так нельзя.
Во-первых, срок наступления пенсионного возраста постоянно отодвигается.
Во-вторых, к выходу на пенсию все модные МОПы буду на Луне. То, что будет здесь, в том числе образца 2020 года, будет называться "унылое г....". Только вот на Луну здоровье может не позволить полететь.
Надо сейчас.

Серж, но ведь мечта прекрасна до тех пор, пока остается мечтой. Вам ли этого не знать. Стоит мечте сбыться и она становится обыденностью. Спросите у жителей Тетриса, что для них их модный МОП? Некоторые не поймут вопроса - он для них уже давно само собой разумеющееся удобство.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:22

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я воспринимаю мир таким какой он есть. И не навешиваю эмоциональные бантики на всякий хлам.

То как вы рефлексируете на мопы это одни эмоции

МОПы - объективная реальность. Они реально красивые, дорого стоят, их можно пощупать, купить/продать - вне зависимости от моего к ним отношения.

Реально красивые это эмоциональная оценка, не факт, вы настолько подвержены эмоциям что этого не понимаете.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Спросите у жителей Тетриса, что для них их модный МОП? Некоторые не поймут вопроса - он для них уже давно само собой разумеющееся удобство.


вот именно - к хорошему быстро привыкаешь и перестаешь его замечать
зато если у жителей тетриса спросить о пробках возле дома или как они относятся к виду окна в окна - говорить они будут долго и эмоционально)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та що ви все про ці МОПи ... Взагалі не розумію - повинно бути просто зручно і чисто . Хто там в МОПах щось робить ? Іде до ліфта ? Секунд 30 ? Чи загальні збори мешканців поверху проводять ? Так в Аркадівських довгих місця більше - метрів 45 в довжину ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:25

  kingkongovets написав:для кости и других «нормальных людей», любящих пересекать в неположенном месте жд пути
сегодня утром на левобережке
видео 21+

https://www.facebook.com/18069682565974 ... 513527838/

Я не писал о всех жд, втом клнкретном месте должен быть переход, не надо обобщать. А видосики можно найти и с сбитфми пешеходами на зебре, так после этого догоги не переходить тогда?
Kostia
 
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