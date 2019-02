Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:16

airmax78 написав: Ладно, шучу. В Рыбальском модные МОПы отсутствуют. Там бюджетный европейский вариант: просто симпатичный подъезд без консъержа. У меня большой вопрос: а нужна ли в доме такой этажностью с открытым балконом в каждой квартире, незадымляемая лестница?



вот это поворот!)

и шо ж - и музыка не игоает и освежителями воздуха не пахнет и утренники негде проводить и даже курьера принять негде?

