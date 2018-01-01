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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:08
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
МОПы - объективная реальность. Они реально красивые, дорого стоят, их можно пощупать, купить/продать - вне зависимости от моего к ним отношения.
Реально красивые это эмоциональная оценка, не факт, вы настолько подвержены эмоциям что этого не понимаете.
Реально красивые - моя субьективная оценка (совпадающая с оценкой рынка). Реально дорогие - объективная оценка МОПов рынком. 0 эмоций.
Макс, появились фотки "у лифта" Рыбальского. Меня удивила лестница напротив лифта. Разве сейчас не нужно делать незадымляемый выход?
Если ты видел эти фото, как оцениваешь?
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vano80
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:08
kingkongovets написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
1 апреля узнаем, что лидер гонки-"Зе"..... а потом он решит столицу перенести в Кривой Рог...или хотя бы в Днепр, поближе к Коломойскому...и цена на Тетрис и центр Киева....
Кстати, поближе к Коломойскому - это точно не в Днепр. Это в Женеву. Но она уже занята под другую столицу.
он же уже в израильских складках местности шхерится вроде
Ну это ж он временно, вроде. Пока есть опасность ареста и экстрадиции. А ЗЕ придет и сделает его послом Украины в Швейцарии с дип иммунитетом от всяких ФБР.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:10
UA написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
....даже в вашем собственном доме - просто не хватит мощности
- либо будет выбивать через каждые 2 минуты, либо вообще сгорит все нах.
....Т.е. даже в среднесрочной перспективе, альтернативы ЦО нет
.
Есть факт - Ночью гигантское перепроизводство электроэнергии.
Пользуясь знаниями полученными в МВА, постройте доктрину использования этого валяющегося под ногами, бесплатного ресурса.
Я начну, а вы продолжите:
1. Ярко освещать модные МОПы
2.
3.
Попробую продолжить )))
В Киеве было много "электроемких" производств, которые сейчас остановлены.
Т.о. есть свободные мощности.
Если бы у гос мужей были бы мозги и добрая воля, я бы предложил следующее решение:
- топим в квартирах с помощью ЦО по минимуму. Поддерживаем ~ 17 днем и 13-14 С ночью. Это обязательно для всех. В том числе и для любителей отапливаться "от соседей". Остальное - "дотапливаем" электричеством (днем меньше, ночью больше).
- приводим кол-во выделенных на квартиру кВт в зависимости от площади.
Чтобы предвосхитить критику: при необходимости - завести новые провода от трансформаторов до квартирных счетчиков. В обязательном порядке. В кредит. Потом вычитывать. Кто не платит - отключать ЭЭ.
Кстати, при увеличении объемов потребления ЭЭ ДТЕК часть затрат по замене проводки может/захочет/обяжут взять на себя...
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J_P
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:10
vano80 написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Реально красивые это эмоциональная оценка, не факт, вы настолько подвержены эмоциям что этого не понимаете.
Реально красивые - моя субьективная оценка (совпадающая с оценкой рынка). Реально дорогие - объективная оценка МОПов рынком. 0 эмоций.
Макс, появились фотки "у лифта" Рыбальского. Меня удивила лестница напротив лифта. Разве сейчас не нужно делать незадымляемый выход?
Если ты видел эти фото, как оцениваешь?
В каком Рыбальском? Это где?
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airmax78
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:12
Ладно, шучу. В Рыбальском модные МОПы отсутствуют. Там бюджетный европейский вариант: просто симпатичный подъезд без консъержа. У меня большой вопрос: а нужна ли в доме такой этажностью с открытым балконом в каждой квартире, незадымляемая лестница?
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airmax78
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:14
Рубрика модные Мопы, Покровский посад, та же серая плиточка что м Котовский,7
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:14
airmax78 написав:
В каком Рыбальском? Это где?
Пардон, это я испоганил прекрасное "ЖК «Рыбальский"
Чтоб не офф, прекрасное из Патриотики - "Как думаете , если перенести кухню в маленькую спальню ( двушка 67м) , будут ли соседи снизу испытывать дискомфорт?И как узаконить изменение конструкции несущей наружной плиты
?"
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vano80
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:16
airmax78 написав:Ладно, шучу. В Рыбальском модные МОПы отсутствуют. Там бюджетный европейский вариант: просто симпатичный подъезд без консъержа. У меня большой вопрос: а нужна ли в доме такой этажностью с открытым балконом в каждой квартире, незадымляемая лестница?
вот это поворот!)
и шо ж - и музыка не игоает и освежителями воздуха не пахнет и утренники негде проводить и даже курьера принять негде?
непригодное для жизни жилье, фу
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 08 лют, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:16
J_P написав: UA написав: airmax78 написав:
Есть факт - Ночью гигантское перепроизводство электроэнергии.
Пользуясь знаниями полученными в МВА, постройте доктрину использования этого валяющегося под ногами, бесплатного ресурса.
Я начну, а вы продолжите:
1. Ярко освещать модные МОПы
2.
3.
Попробую продолжить )))
В Киеве было много "электроемких" производств, которые сейчас остановлены.
Т.о. есть свободные мощности.
Только когда в Киеве было много энергоемких производств, под Киевом работало 4 энергоблока ЧАЭС.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18
J_P написав:
Попробую продолжить )))
В Киеве было много "электроемких" производств, которые сейчас остановлены.
Т.о. есть свободные мощности.
Если бы у гос мужей были бы мозги и добрая воля, я бы предложил следующее решение:
- топим в квартирах с помощью ЦО по минимуму. Поддерживаем ~ 17 днем и 13-14 С ночью. Это обязательно для всех. В том числе и для любителей отапливаться "от соседей". Остальное - "дотапливаем" электричеством (днем меньше, ночью больше).
- приводим кол-во выделенных на квартиру кВт в зависимости от площади.
Чтобы предвосхитить критику: при необходимости - завести новые провода от трансформаторов до квартирных счетчиков. В обязательном порядке. В кредит. Потом вычитывать. Кто не платит - отключать ЭЭ.
Кстати, при увеличении объемов потребления ЭЭ ДТЕК часть затрат по замене проводки может/захочет/обяжут взять на себя...
Отнять и поделить, и отключть ее.
Вільні потужності ? Це де? На арсенальній, а гріти ПОХ?
Зи. Зменшення споживання ТЕ означає зростання її вартості.
Всім процвітання!
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