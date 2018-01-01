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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 441442443444>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 36
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
3
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
6%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
11%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
3%
1
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
11%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
12
7.Затраты на ремонт слишком велики.
11%
4
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Рубрика модные Мопы, Покровский посад, та же серая плиточка что м Котовский,7

Там входная группа красивая с мягким кожаным диванчиком.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Только когда в Киеве было много энергоемких производств, под Киевом работало 4 энергоблока ЧАЭС.


чаэс была построена для обеспечения работы станции загоризонтной разведки «дуга», находящейся рядом
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 08 лют, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Ладно, шучу. В Рыбальском модные МОПы отсутствуют. Там бюджетный европейский вариант: просто симпатичный подъезд без консъержа. У меня большой вопрос: а нужна ли в доме такой этажностью с открытым балконом в каждой квартире, незадымляемая лестница?


вот это поворот!)

Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:)
Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Зображення


бедненько, но чисто)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:22

  vano80 написав:
  airmax78 написав:В каком Рыбальском? Это где?


Пардон, это я испоганил прекрасное "ЖК «Рыбальский"

Чтоб не офф, прекрасное из Патриотики - "Как думаете , если перенести кухню в маленькую спальню ( двушка 67м) , будут ли соседи снизу испытывать дискомфорт?
И как узаконить изменение конструкции несущей наружной плиты?" :mrgreen:


Зонування це совок. Скоро відмінять.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:22

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Ездил сегодня в центр на авто, ну его ваш центр.

1 апреля узнаем, что лидер гонки-"Зе"..... а потом он решит столицу перенести в Кривой Рог...или хотя бы в Днепр, поближе к Коломойскому...и цена на Тетрис и центр Киева....

Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери

После того, как ККЦ запостил тут одного персонажа, который вангует падение цен на недвигу в случае победы Воной или Зе, у человека появилась надежда и свой кандидат :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:29

Тема тижня

Пропонується щотижня відкривати дискусію з певного питання. Приймаютья також пропозиції нових тем, опитувань та ін.

Перша тема звучить так:

"За і проти інвестицій у новобудови".
Які переваги й недоліки, ризики інвестування у новобудови - порівняно з вторинкою та фінансовими інструментами - як довгострокові (оренда), так і короткострокові (перепродаж). Перспективні об'єкти для інвестування у 2019 році.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:39

  Faceless написав:Пропонується щотижня відкривати дискусію з певного питання. Приймаютья також пропозиції нових тем, опитувань та ін.

Перша тема звучить так:

"За і проти інвестицій у новобудови".
Які переваги й недоліки, ризики інвестування у новобудови - порівняно з вторинкою та фінансовими інструментами - як довгострокові (оренда), так і короткострокові (перепродаж). Перспективні об'єкти для інвестування у 2019 році.

Перспективы первичного рынка мне кажутся разнонаправленными. Дорожать будет то что имеет хорошую локацию и управляющую компанию (думаю в ближпйшем будущем это будет очень важный фактор), а также то что сейчас недооценено. Всё остальное будет топтаться на месте. Под аренду интересны объекты, которые могут использоваться многофункционально. Об этом и предлагаю поговорить в следующей теме,где обсудить возможности перепланировки, узаконить ее, в частности возможность легально разделить квартиру.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фейслесс, а где-то хотя бы скрин предыдущей голосовалки можно будет увидеть? А то тут Костя "ересь" продвигает про УК. А мы же помним сколько %% потенциальных покупателей волнует тема УК. 2% или 4%? Или меньше? (я в тех 2% если че).
P.S. Кстати, хорошая УК не позволит ни балкон остеклить, ни кондер на фасад нахлобучить, ни кусок МОПа под прихожую/кладовочку забрать. Одна головная боль от них.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:48

  Kostia написав:Дорожать будет то что имеет хорошую локацию ........ , а также то что сейчас недооценено.


Так лучше ;)
Mazay256
 
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