Там входная группа красивая с мягким кожаным диванчиком.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:19
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чаэс была построена для обеспечения работы станции загоризонтной разведки «дуга», находящейся рядом
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 08 лют, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:20
Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бедненько, но чисто)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:22
Зонування це совок. Скоро відмінять.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:22
После того, как ККЦ запостил тут одного персонажа, который вангует падение цен на недвигу в случае победы Воной или Зе, у человека появилась надежда и свой кандидат
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:29
Тема тижня
Пропонується щотижня відкривати дискусію з певного питання. Приймаютья також пропозиції нових тем, опитувань та ін.
Перша тема звучить так:
"За і проти інвестицій у новобудови".
Які переваги й недоліки, ризики інвестування у новобудови - порівняно з вторинкою та фінансовими інструментами - як довгострокові (оренда), так і короткострокові (перепродаж). Перспективні об'єкти для інвестування у 2019 році.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:39
Перспективы первичного рынка мне кажутся разнонаправленными. Дорожать будет то что имеет хорошую локацию и управляющую компанию (думаю в ближпйшем будущем это будет очень важный фактор), а также то что сейчас недооценено. Всё остальное будет топтаться на месте. Под аренду интересны объекты, которые могут использоваться многофункционально. Об этом и предлагаю поговорить в следующей теме,где обсудить возможности перепланировки, узаконить ее, в частности возможность легально разделить квартиру.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Фейслесс, а где-то хотя бы скрин предыдущей голосовалки можно будет увидеть? А то тут Костя "ересь" продвигает про УК. А мы же помним сколько %% потенциальных покупателей волнует тема УК. 2% или 4%? Или меньше? (я в тех 2% если че).
P.S. Кстати, хорошая УК не позволит ни балкон остеклить, ни кондер на фасад нахлобучить, ни кусок МОПа под прихожую/кладовочку забрать. Одна головная боль от них.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:48
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