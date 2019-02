Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:19

airmax78 написав: Только когда в Киеве было много энергоемких производств, под Киевом работало 4 энергоблока ЧАЭС.



чаэс была построена для обеспечения работы станции загоризонтной разведки «дуга», находящейся рядом

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 08 лют, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.

