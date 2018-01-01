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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 441442443444

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 36
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
3
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
6%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
11%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
3%
1
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
11%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
12
7.Затраты на ремонт слишком велики.
11%
4
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:52

Візьми і зроби! ©

Вот как нужно, а не скыглить и зраду разводить!!!111
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4551643874
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:После того, как ККЦ запостил тут одного персонажа, который вангует падение цен на недвигу в случае победы Воной или Зе, у человека появилась надежда и свой кандидат

Печально, но у меня нет своего кандидата.
А то, что евреи сливают недвигу, то это подавалось как будущий факт того, что цены упадут...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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