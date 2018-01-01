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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:52
Візьми і зроби! ©
Вот как нужно, а не скыглить и зраду разводить!!!111
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Печально, но у меня нет своего кандидата.
А то, что евреи сливают недвигу, то это подавалось как будущий факт того, что цены упадут...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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