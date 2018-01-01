Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Фейслесс, а где-то хотя бы скрин предыдущей голосовалки можно будет увидеть? А то тут Костя "ересь" продвигает про УК. А мы же помним сколько %% потенциальных покупателей волнует тема УК. 2% или 4%? Или меньше? (я в тех 2% если че). P.S. Кстати, хорошая УК не позволит ни балкон остеклить, ни кондер на фасад нахлобучить, ни кусок МОПа под прихожую/кладовочку забрать. Одна головная боль от них.
Не я обновлял, судя по всему она безвременно погибла
Рыба-сом написав:После того, как ККЦ запостил тут одного персонажа, который вангует падение цен на недвигу в случае победы Воной или Зе, у человека появилась надежда и свой кандидат
Печально, но у меня нет своего кандидата. А то, что евреи сливают недвигу, то это подавалось как будущий факт того, что цены упадут...
Кроме евреев был ещё пост с месседжем "у киевлян 90% их капитала - это недвига, если победит Вона или Зе, то недвига строго вниз". Но автор забыл, что существует дофига коренных и понаехов - безхатченков, надрачивающих на дешевей
airmax78 написав:Фейслесс, а где-то хотя бы скрин предыдущей голосовалки можно будет увидеть? А то тут Костя "ересь" продвигает про УК. А мы же помним сколько %% потенциальных покупателей волнует тема УК. 2% или 4%? Или меньше? (я в тех 2% если че). P.S. Кстати, хорошая УК не позволит ни балкон остеклить, ни кондер на фасад нахлобучить, ни кусок МОПа под прихожую/кладовочку забрать. Одна головная боль от них.
Не я обновлял, судя по всему она безвременно погибла
Капец. Это была ценная картина матрицы предпочтений потенциальных покупанов.