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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 442443444445446>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 41
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
7%
3
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
5%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
10%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
2%
1
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
10%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
37%
15
7.Затраты на ремонт слишком велики.
12%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:52

Візьми і зроби! ©

Вот как нужно, а не скыглить и зраду разводить!!!111
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Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:После того, как ККЦ запостил тут одного персонажа, который вангует падение цен на недвигу в случае победы Воной или Зе, у человека появилась надежда и свой кандидат

Печально, но у меня нет своего кандидата.
А то, что евреи сливают недвигу, то это подавалось как будущий факт того, что цены упадут...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:04

  airmax78 написав:Фейслесс, а где-то хотя бы скрин предыдущей голосовалки можно будет увидеть? А то тут Костя "ересь" продвигает про УК. А мы же помним сколько %% потенциальных покупателей волнует тема УК. 2% или 4%? Или меньше? (я в тех 2% если че).
P.S. Кстати, хорошая УК не позволит ни балкон остеклить, ни кондер на фасад нахлобучить, ни кусок МОПа под прихожую/кладовочку забрать. Одна головная боль от них.

Не я обновлял, судя по всему она безвременно погибла
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:09

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:После того, как ККЦ запостил тут одного персонажа, который вангует падение цен на недвигу в случае победы Воной или Зе, у человека появилась надежда и свой кандидат

Печально, но у меня нет своего кандидата.
А то, что евреи сливают недвигу, то это подавалось как будущий факт того, что цены упадут...

Кроме евреев был ещё пост с месседжем "у киевлян 90% их капитала - это недвига, если победит Вона или Зе, то недвига строго вниз". Но автор забыл, что существует дофига коренных и понаехов - безхатченков, надрачивающих на дешевей :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:12

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Фейслесс, а где-то хотя бы скрин предыдущей голосовалки можно будет увидеть? А то тут Костя "ересь" продвигает про УК. А мы же помним сколько %% потенциальных покупателей волнует тема УК. 2% или 4%? Или меньше? (я в тех 2% если че).
P.S. Кстати, хорошая УК не позволит ни балкон остеклить, ни кондер на фасад нахлобучить, ни кусок МОПа под прихожую/кладовочку забрать. Одна головная боль от них.

Не я обновлял, судя по всему она безвременно погибла

Капец. Это была ценная картина матрицы предпочтений потенциальных покупанов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что это за новая голосовалка? Она же ни о чем. Это все равно что задать вопрос: стоит ли в принципе во что-то инвестировать деньги в Украине. И дать примерно такие же варианты ответов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:28

  Рыба-сом написав:Вот как нужно, а не скыглить и зраду разводить!!!111
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4551643874

ну да. Если из райцентра последний хирург уедет. то и аппендицит можно самому себе вырезать...или соседу
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:29

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:)
Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Зображення


бедненько, но чисто)

Это длинная шахта лифта? :lol:
Чем-то напоминает 96-ю серию 2-х подъездных гостинок.
И линолеум на полу... :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:46

  airmax78 написав:Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Зображення

Бгг, похоже на общагу...
Коридор в ширину 1м?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:54

  _Mykola_ написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:)
Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Зображення


бедненько, но чисто)

Это длинная шахта лифта? :lol:
Чем-то напоминает 96-ю серию 2-х подъездных гостинок.
И линолеум на полу... :lol:

Сик транзит любовь к модным МОПам :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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