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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 443444445446>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 40
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
3
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
5%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
10%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
3%
1
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
10%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
35%
14
7.Затраты на ремонт слишком велики.
13%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
7
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:57

  _Mykola_ написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:)
Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Зображення


бедненько, но чисто)

Это длинная шахта лифта? :lol:
Чем-то напоминает 96-ю серию 2-х подъездных гостинок.
И линолеум на полу... :lol:

Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:01

  airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.

Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...

Простите, но это жлобстайл и непродуманные МОПы. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:02

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Зображення

Бгг, похоже на общагу...
Коридор в ширину 1м?

Поверьте мне - совсем не похоже. Хотя, если мы говорим об общаге в каком-нибудь университете Мэриленда - то может быть. Коридор около 2х метров шириной, может чуть меньше (это ж видно по входным дверям - они по 90 см).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:06

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.

Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...

Простите, но это жлобстайл и непродуманные МОПы. :roll:

Так вот вы какие - модные МОПы :shock:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:06

  airmax78 написав:Поверьте мне - совсем не похоже. Хотя, если мы говорим об общаге в каком-нибудь университете Мэриленда - то может быть. Коридор около 2х метров шириной, может чуть меньше (это ж видно по входным дверям - они по 90 см).

Как раз по входным дверям просматривается ширина в 1,5 м :)
И, где в этой "кишке" есть пожарный щит?
И как попасть на незадымляемую лестницу?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Поверьте мне - ...


бгг, вот щас реально смешно было)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:07

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.

Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...

Простите, но это жлобстайл и непродуманные МОПы. :roll:

Я не бачу ніякої різниці з цим. Фапба на стінах. Є стіни, підлога, двері. Короче в топку рибальскай.


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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:09

Первый
Ага, только в этом случае гораздо функциональнее и не блокирует проход ;)
а в новом "модном" мопе, при открытых дверях 2-х квартир напротив полностью блокируется проход по коридору...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:10

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.

Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...

Простите, но это жлобстайл и непродуманные МОПы. :roll:

ОМГ. Это, как я понимаю, пишут люди, проживающие в домах, где коридоры на эатажах имеют ширину 4 метра и люстры из муранского стекла.
Ребята, вам надо туда подъехать, посмотреть своими строгими глазами. Думаю, вам это понравится немного больше, чем "общага советского совкошлака".
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:11

  Первый написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.

Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...

Простите, но это жлобстайл и непродуманные МОПы. :roll:

Я не бачу ніякої різниці з цим. Фапба на стінах. Є стіни, підлога, двері. Короче в топку рибальскай.


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Тут еще и блестит. В Рыбальском блеска нет. Все матовое - скучное.
airmax78
 
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