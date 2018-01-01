Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:) Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
бедненько, но чисто)
Это длинная шахта лифта? Чем-то напоминает 96-ю серию 2-х подъездных гостинок. И линолеум на полу...
Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.
airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.
Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...
airmax78 написав:Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Бгг, похоже на общагу... Коридор в ширину 1м?
Поверьте мне - совсем не похоже. Хотя, если мы говорим об общаге в каком-нибудь университете Мэриленда - то может быть. Коридор около 2х метров шириной, может чуть меньше (это ж видно по входным дверям - они по 90 см).
airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.
Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...
airmax78 написав:Поверьте мне - совсем не похоже. Хотя, если мы говорим об общаге в каком-нибудь университете Мэриленда - то может быть. Коридор около 2х метров шириной, может чуть меньше (это ж видно по входным дверям - они по 90 см).
Как раз по входным дверям просматривается ширина в 1,5 м И, где в этой "кишке" есть пожарный щит? И как попасть на незадымляемую лестницу?
airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.
Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...
Простите, но это жлобстайл и непродуманные МОПы.
Я не бачу ніякої різниці з цим. Фапба на стінах. Є стіни, підлога, двері. Короче в топку рибальскай.
airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.
Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...
Простите, но это жлобстайл и непродуманные МОПы.
ОМГ. Это, как я понимаю, пишут люди, проживающие в домах, где коридоры на эатажах имеют ширину 4 метра и люстры из муранского стекла. Ребята, вам надо туда подъехать, посмотреть своими строгими глазами. Думаю, вам это понравится немного больше, чем "общага советского совкошлака".
airmax78 написав:Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.
Ага, ширина длинного коридора в 1,5 метра, это так по бизнесовому... Общага советского совкошлака так выглядит, только в них хоть было предусмотрено открывание дверей внутрь, а сдесь наружу, и в итоге эта дверка в метр шириной будет замечательно мешать всем в часы "пик" или при срочной эвакуации...
Простите, но это жлобстайл и непродуманные МОПы.
Я не бачу ніякої різниці з цим. Фапба на стінах. Є стіни, підлога, двері. Короче в топку рибальскай.
Тут еще и блестит. В Рыбальском блеска нет. Все матовое - скучное.