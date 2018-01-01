Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:57

_Mykola_ написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: )

Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:

Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:



бедненько, но чисто) бедненько, но чисто)

Это длинная шахта лифта?

Чем-то напоминает 96-ю серию 2-х подъездных гостинок.

И линолеум на полу... Это длинная шахта лифта?Чем-то напоминает 96-ю серию 2-х подъездных гостинок.И линолеум на полу...

Это надо видеть в живую. Скажем так, на этажах сделано не на много хуже чем в Централ Парке. На полу - плитка. И, кстати, очень неплохо положена. Вы, например, по фото подумали что это линолеум - потому что не увидели швов. В холле на первом этаже тоже все очень неплохо. Говорю, как повидавший уже много модных мопов и в Украине и за пределами.