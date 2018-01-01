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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 443444445446

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 40
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
3
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
5%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
10%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
3%
1
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
10%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
35%
14
7.Затраты на ремонт слишком велики.
13%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
7
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:12

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Поверьте мне - ...


бгг, вот щас реально смешно было)

горбатого могила исправит
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:14

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Поверьте мне - ...


бгг, вот щас реально смешно было)

Ок. Не верьте мне. Съездите, посмотрите сами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:15

  airmax78 написав:ОМГ. Это, как я понимаю, пишут люди, проживающие в домах, где коридоры на эатажах имеют ширину 4 метра и люстры из муранского стекла.
Ребята, вам надо туда подъехать, посмотреть своими строгими глазами. Думаю, вам это понравится немного больше, чем "общага советского совкошлака".

Есть с чем сравнивать, сейчас ширина 2+, и расположение дверных проемов НЕ БЛОКИРУЮТ пути эвакуации, и нет к тонкой кишке коридора 8 квартир.
Даже в 134 или 96 сериях (полноразмерных), и БПС обгоняет это "модное решение" по коридорам и путям эвакуации. ;)
Но то был совок, и этому придавали значение, а тут новомодное и этим требованием по безопасности можно пренебречь...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 08 лют, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:15

  _Mykola_ написав:Первый
Ага, только в этом случае гораздо функциональнее и не блокирует проход ;)
а в новом "модном" мопе, при открытых дверях 2-х квартир напротив полностью блокируется проход по коридору...

а потом какой-нить прокурорчик выставит в коридор детские велосипеды и прочее...
дорекламировался поскотовец... :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:30

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:ОМГ. Это, как я понимаю, пишут люди, проживающие в домах, где коридоры на эатажах имеют ширину 4 метра и люстры из муранского стекла.
Ребята, вам надо туда подъехать, посмотреть своими строгими глазами. Думаю, вам это понравится немного больше, чем "общага советского совкошлака".

Есть с чем сравнивать, сейчас ширина 2+, и расположение дверных проемов НЕ БЛОКИРУЮТ пути эвакуации, и нет к тонкой кишке коридора 8 квартир.
Даже в 134 или 96 сериях (полноразмерных), и БПС обгоняет это "модное решение" по коридорам и путям эвакуации. ;)
Но то был совок, и этому придавали значение, а тут новомодное и этим требованием по безопасности можно пренебречь...

Ах как мы любим критиковать. Дояпываться к столбу. Особенно любим критиковать то, чего не видели или то, что нам не по карману. На всякий случай: там все ок с пожарными гидрантами. И лифт идет в подземный паркинг (точно как в 96й серии). И коридоры там нельзя захламлять (как, в общем-то, и в совкошлаке). Просто в совкошлаке все вертели эти запреты на Х, а здесь есть УК от Саги, которая будет за этим следить. Если кому интересны детали, то читаем здесь: https://rybalsky.com.ua/img/jurdoc/pdf/addnon-1.pdf
airmax78
 
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  #<1 ... 443444445446
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