Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:ОМГ. Это, как я понимаю, пишут люди, проживающие в домах, где коридоры на эатажах имеют ширину 4 метра и люстры из муранского стекла. Ребята, вам надо туда подъехать, посмотреть своими строгими глазами. Думаю, вам это понравится немного больше, чем "общага советского совкошлака".
Есть с чем сравнивать, сейчас ширина 2+, и расположение дверных проемов НЕ БЛОКИРУЮТ пути эвакуации, и нет к тонкой кишке коридора 8 квартир. Даже в 134 или 96 сериях (полноразмерных), и БПС обгоняет это "модное решение" по коридорам и путям эвакуации. Но то был совок, и этому придавали значение, а тут новомодное и этим требованием по безопасности можно пренебречь...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 08 лют, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Первый Ага, только в этом случае гораздо функциональнее и не блокирует проход а в новом "модном" мопе, при открытых дверях 2-х квартир напротив полностью блокируется проход по коридору...
а потом какой-нить прокурорчик выставит в коридор детские велосипеды и прочее... дорекламировался поскотовец...
airmax78 написав:ОМГ. Это, как я понимаю, пишут люди, проживающие в домах, где коридоры на эатажах имеют ширину 4 метра и люстры из муранского стекла. Ребята, вам надо туда подъехать, посмотреть своими строгими глазами. Думаю, вам это понравится немного больше, чем "общага советского совкошлака".
Есть с чем сравнивать, сейчас ширина 2+, и расположение дверных проемов НЕ БЛОКИРУЮТ пути эвакуации, и нет к тонкой кишке коридора 8 квартир. Даже в 134 или 96 сериях (полноразмерных), и БПС обгоняет это "модное решение" по коридорам и путям эвакуации. Но то был совок, и этому придавали значение, а тут новомодное и этим требованием по безопасности можно пренебречь...
Ах как мы любим критиковать. Дояпываться к столбу. Особенно любим критиковать то, чего не видели или то, что нам не по карману. На всякий случай: там все ок с пожарными гидрантами. И лифт идет в подземный паркинг (точно как в 96й серии). И коридоры там нельзя захламлять (как, в общем-то, и в совкошлаке). Просто в совкошлаке все вертели эти запреты на Х, а здесь есть УК от Саги, которая будет за этим следить. Если кому интересны детали, то читаем здесь: https://rybalsky.com.ua/img/jurdoc/pdf/addnon-1.pdf