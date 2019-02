Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:20

airmax78 написав: Yuri_T написав: _Mykola_ написав: Первый

Ага, только в этом случае гораздо функциональнее и не блокирует проход

а в новом "модном" мопе, при открытых дверях 2-х квартир напротив полностью блокируется проход по коридору...

а потом какой-нить прокурорчик выставит в коридор детские велосипеды и прочее...

а потом какой-нить прокурорчик выставит в коридор детские велосипеды и прочее...

дорекламировался поскотовец...

Самое забавное, что нас часто пугают прокурорскими, судейскими и прочими СУБшниками. А в реальности первыми беспределить начинают самые обычные пересичные вильнолюды.



о коррупции тоже громче всего орут решалы и неплательщики налогов, но какая разница кто засрет моп?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.