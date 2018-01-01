Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:30

_Mykola_ написав: airmax78 написав: ОМГ. Это, как я понимаю, пишут люди, проживающие в домах, где коридоры на эатажах имеют ширину 4 метра и люстры из муранского стекла.

Ребята, вам надо туда подъехать, посмотреть своими строгими глазами. Думаю, вам это понравится немного больше, чем "общага советского совкошлака". ОМГ. Это, как я понимаю, пишут люди, проживающие в домах, где коридоры на эатажах имеют ширину 4 метра и люстры из муранского стекла.Ребята, вам надо туда подъехать, посмотреть своими строгими глазами. Думаю, вам это понравится немного больше, чем "общага советского совкошлака".

Есть с чем сравнивать, сейчас ширина 2+, и расположение дверных проемов НЕ БЛОКИРУЮТ пути эвакуации, и нет к тонкой кишке коридора 8 квартир.

Даже в 134 или 96 сериях (полноразмерных), и БПС обгоняет это "модное решение" по коридорам и путям эвакуации.

Но то был совок, и этому придавали значение, а тут новомодное и этим требованием по безопасности можно пренебречь... Есть с чем сравнивать, сейчас ширина 2+, и расположение дверных проемов НЕ БЛОКИРУЮТ пути эвакуации, и нет к тонкой кишке коридора 8 квартир.Даже в 134 или 96 сериях (полноразмерных), и БПС обгоняет это "модное решение" по коридорам и путям эвакуации.Но то был совок, и этому придавали значение, а тут новомодное и этим требованием по безопасности можно пренебречь...

Ах как мы любим критиковать. Дояпываться к столбу. Особенно любим критиковать то, чего не видели или то, что нам не по карману. На всякий случай: там все ок с пожарными гидрантами. И лифт идет в подземный паркинг (точно как в 96й серии). И коридоры там нельзя захламлять (как, в общем-то, и в совкошлаке). Просто в совкошлаке все вертели эти запреты на Х, а здесь есть УК от Саги, которая будет за этим следить. Если кому интересны детали, то читаем здесь: