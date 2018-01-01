Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Січень 2019 до січня 2018 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 13,1% Утримання та ремонт житла 9,7% Водопостачання 21,1% Каналізація 24,1% Утримання будинків та прибудинкових територій 17,5% Електроенергія 0,0 Природний газ 22,9% Гаряча вода, опалення 16,6%
Инфляция на рынке ЖКХ за год 13,1%
Модератор, может хватит удалять мои посты? Этот пост тоже не имеет отношения к теме ветки ?
freeze написав:Запугать судами ? Критическая масса уже бойкотирует, или не может платить.
тут главное, имхо, не слишком сильно акцентировать. перед выборами люди могут банально ждать, чем дело закончится... типа: если обещают снизить, то, может, и пересчитают? здесь уже приводили примеры по алиментам. у меня дружбан полетел закрывать двухлетний должок аж бегом.
freeze написав:Запугать судами ? Критическая масса уже бойкотирует, или не может платить.
тут главное, имхо, не слишком сильно акцентировать. перед выборами люди могут банально ждать, чем дело закончится... типа: если обещают снизить, то, может, и пересчитают? здесь уже приводили примеры по алиментам. у меня дружбан полетел закрывать двухлетний должок аж бегом.
Кол-во субсидиантов за год сократилось с 6,9 млн до 3,9 млн. 3 млн признали багатыми. Они в свою очередь забили на оплаты. Это один из факторов резкого роста задолженности на 80% за год до 56 млрд.
zzzzzz написав:3 млн признали багатыми. Они в свою очередь забили на оплаты.
на примере своего дома вижу, что забивают на оплату и вполне обеспеченные люди. с минималками з/п, но двумя машинами на семью. им тоже всем сердцем хотелось бы субсидию. потому, что бедные.
Юра, я тоже за здравый подход к решению этого вопроса. Но рыба как известно гниет с головы. Посмотри на нар.депов, они имея миллионы на счетах, дома на жен , оформляют себе компенсации за проживание в Киеве. Там ежемесячно около 20 тыс.грн дается.