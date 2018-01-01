RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 444445446447

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 43
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
9%
4
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
5%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
2%
1
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
9%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
35%
15
7.Затраты на ремонт слишком велики.
12%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:38

Січень 2019 до січня 2018
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 13,1%
Утримання та ремонт житла 9,7%
Водопостачання 21,1%
Каналізація 24,1%
Утримання будинків та прибудинкових територій 17,5%
Електроенергія 0,0
Природний газ 22,9%
Гаряча вода, опалення 16,6%


Инфляция на рынке ЖКХ за год 13,1%

Модератор, может хватит удалять мои посты? Этот пост тоже не имеет отношения к теме ветки ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30929
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3046 раз.
Подякували: 5257 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:40

  airmax78 написав:Особенно любим критиковать то, чего не видели или то, что нам не по карману.

сегодня день откровений.
вы на заре своей бурной деятельности пылесосы кирби не впаривали пересичным?
заходил ко мне один такой же. с такими же слоганами...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13592
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1832 раз.
Подякували: 3864 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:41

Подавляющее большинство — 78,3% — жителей Одесской области не платит за газ по три месяца и больше. Об этом сообщили в областном управлении статистики.

https://dumskaya.net/news/bolshinstvo-z ... -d-095408/

Всё пытаюсь понять, что дальше планируется делать, никто из власть придержащих не отвечает.
Запугать судами ? Критическая масса уже бойкотирует, или не может платить.
freeze
4
 
Повідомлень: 9511
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2785 раз.
Подякували: 3871 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:47

  freeze написав:Запугать судами ? Критическая масса уже бойкотирует, или не может платить.

тут главное, имхо, не слишком сильно акцентировать.
перед выборами люди могут банально ждать, чем дело закончится...
типа: если обещают снизить, то, может, и пересчитают?
здесь уже приводили примеры по алиментам.
у меня дружбан полетел закрывать двухлетний должок аж бегом.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13592
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1832 раз.
Подякували: 3864 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:49

  Yuri_T написав:
  freeze написав:Запугать судами ? Критическая масса уже бойкотирует, или не может платить.

тут главное, имхо, не слишком сильно акцентировать.
перед выборами люди могут банально ждать, чем дело закончится...
типа: если обещают снизить, то, может, и пересчитают?
здесь уже приводили примеры по алиментам.
у меня дружбан полетел закрывать двухлетний должок аж бегом.

Кол-во субсидиантов за год сократилось с 6,9 млн до 3,9 млн.
3 млн признали багатыми. Они в свою очередь забили на оплаты.
Это один из факторов резкого роста задолженности на 80% за год до 56 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30929
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3046 раз.
Подякували: 5257 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:55

  zzzzzz написав:3 млн признали багатыми. Они в свою очередь забили на оплаты.

на примере своего дома вижу, что забивают на оплату и вполне обеспеченные люди.
с минималками з/п, но двумя машинами на семью.
им тоже всем сердцем хотелось бы субсидию.
потому, что бедные.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13592
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1832 раз.
Подякували: 3864 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:01

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:3 млн признали багатыми. Они в свою очередь забили на оплаты.

на примере своего дома вижу, что забивают на оплату и вполне обеспеченные люди.
с минималками з/п, но двумя машинами на семью.
им тоже всем сердцем хотелось бы субсидию.
потому, что бедные.

хлопцы, чё бы вам не стартануть ветку про цены на ЖКХ и % оплаты?
думаю 100% будет в топах на Финансе :mrgreen:

зы: если вам сложно могу потратить свои 5 минут и создать для вас ветку :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10234
З нами з: 05.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:02

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:3 млн признали багатыми. Они в свою очередь забили на оплаты.

на примере своего дома вижу, что забивают на оплату и вполне обеспеченные люди.
с минималками з/п, но двумя машинами на семью.
им тоже всем сердцем хотелось бы субсидию.
потому, что бедные.


Юра, я тоже за здравый подход к решению этого вопроса. Но рыба как известно гниет с головы. Посмотри на нар.депов, они имея миллионы на счетах, дома на жен , оформляют себе компенсации за проживание в Киеве. Там ежемесячно около 20 тыс.грн дается.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30929
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3046 раз.
Подякували: 5257 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:хлопцы, чё бы вам не стартануть ветку про цены на ЖКХ и % оплаты?
думаю 100% будет в топах на Финансе :mrgreen:

зы: если вам сложно могу потратить свои 5 минут и создать для вас ветку :mrgreen:


для зрадоебов надо ветку создать (ззззз-«зрада»), мусор должен быть в ведре, а не под ногами валяться куда ни сунься

зы: рыба гниет с живота ващет - голова походу ваще не варит, там одни штампы для олноклеточных
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 08 лют, 2019 19:06, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5977
З нами з: 05.06.16
Подякував: 338 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:04

zzzzzz
ок, давай завязывать с этой темой. с головы - так с головы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13592
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1832 раз.
Подякували: 3864 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 444445446447
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex 85, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1308, 1309, 1310
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13093 2240453
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 14:42
Type1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 2481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.