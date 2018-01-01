Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Січень 2019 до січня 2018 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 13,1% Утримання та ремонт житла 9,7% Водопостачання 21,1% Каналізація 24,1% Утримання будинків та прибудинкових територій 17,5% Електроенергія 0,0 Природний газ 22,9% Гаряча вода, опалення 16,6%
Инфляция на рынке ЖКХ за год 13,1%
Модератор, может хватит удалять мои посты? Этот пост тоже не имеет отношения к теме ветки ?
zzzzzz написав:3 млн признали багатыми. Они в свою очередь забили на оплаты.
на примере своего дома вижу, что забивают на оплату и вполне обеспеченные люди. с минималками з/п, но двумя машинами на семью. им тоже всем сердцем хотелось бы субсидию. потому, что бедные.
Юра, я тоже за здравый подход к решению этого вопроса. Но рыба как известно гниет с головы. Посмотри на нар.депов, они имея миллионы на счетах, дома на жен , оформляют себе компенсации за проживание в Киеве. Там ежемесячно около 20 тыс.грн дается.
Всё пытаюсь понять, что дальше планируется делать, никто из власть придержащих не отвечает. Запугать судами ? Критическая масса уже бойкотирует, или не может платить.
Если правительство снова прогнется и начнет предлагать какой-то колхозно-коммунистический выход из ситуации, на государстве можно будет ставить крест. Это экзамен на зрелость. Или взрослеем и начинаем отвечать за себя и свои действия или остаемся в санатории для слабоумных на гос обеспечении (скудном, но для всех). До полного развала экономики.
kingkongovets написав:для зрадоебов надо ветку создать (ззззз-«зрада»), мусор должен быть в ведре, а не под ногами валяться куда ни сунься
зы: рыба гниет с живота ващет - голова походу ваще не варит, одни штампы для одноклеточных
Дядя, че ты нервничаешь ? Дыши ровно, ностальгируй на фото из совка . Аналогично предлагаю создать ветку - "ностальжи" , собирайтесь там со своими последователями и ностальгируйте над старыми фотографиями и воспоминаниями.
airmax78 написав:Если правительство снова прогнется и начнет предлагать какой-то колхозно-коммунистический выход из ситуации, на государстве можно будет ставить крест. Это экзамен на зрелость. Или взрослеем и начинаем отвечать за себя и свои действия или остаемся в санатории для слабоумных на гос обеспечении (скудном, но для всех). До полного развала экономики.
Ну можно попытаться выбросить на улицу неплательщиков ... В Ростове места всем хватит.
airmax78 написав:Если правительство снова прогнется и начнет предлагать какой-то колхозно-коммунистический выход из ситуации, на государстве можно будет ставить крест. Это экзамен на зрелость. Или взрослеем и начинаем отвечать за себя и свои действия или остаемся в санатории для слабоумных на гос обеспечении (скудном, но для всех). До полного развала экономики.
Ну можно попытаться выбросить на улицу неплательщиков ... В Ростове места всем хватит.
Арест имущества, запрет на выезд за рубеж... Все наши соседи через это прошли. Тяжело. Больно. Но другого выхода нет. Либо повзрослеем, либо сдохнем.