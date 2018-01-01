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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 46
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
9%
4
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
4%
2
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
9%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
35%
16
7.Затраты на ремонт слишком велики.
11%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мои занкомые построили дом около 400 квадратов. Я изначально не понял нах они это сделали, но семейный совет и все дела. Плюс стройка началась в 2006м - казалось если построишь 400 квадратов па1000, то непременно потом продашь их, если что, за 1.5 млн. долл. США минимум.
Короче, наступила жгучая реальность. Отпаливать в этом доме они в состоянии 1 этаж максимум. Ваши предложения? Скинемся всей страной им на отопление оставшихся 250 метров? Не будем мешать им скручивать счетчик? Опустим цену на газ в 4 раза? Что делать? Бежать от них в Ростов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:28

  airmax78 написав:Мои занкомые построили дом около 400 квадратов. Я изначально не понял нах они это сделали, но семейный совет и все дела. Плюс стройка началась в 2006м - казалось если построишь 400 квадратов па1000, то непременно потом продашь их, если что, за 1.5 млн. долл. США минимум.
Короче, наступила жгучая реальность. Отпаливать в этом доме они в состоянии 1 этаж максимум. Ваши предложения? Скинемся всей страной им на отопление оставшихся 250 метров? Не будем мешать им скручивать счетчик? Опустим цену на газ в 4 раза? Что делать? Бежать от них в Ростов?

Если у них есть 400 000 уе на постройку дома, то что нет 200 уе на отопление? Притом люди с 400 000 уе явно должны быть чуть ли ни гениями, такие деньги заработать в Украине!
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:33

  vano80 написав:Ну можно попытаться выбросить на улицу неплательщиков ...
В Ростове места всем хватит.


В Ростов )))
80 процентов неплательщиков легко выбросят оставшихся 20 процентов успешных плательщиков в Ростов, в Польшу, куда угодно, по одной примитивной причине, у них больше голосов на выборах.
Поэтому двадцати процентов успешных плательщиков надо не гордиться своими успехами и считать себя людьми первого сорта и применять карательные меры к людям второго сорта, а думать как найти эквилибриум в этой ситуации.
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