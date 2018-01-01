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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:07
Мои занкомые построили дом около 400 квадратов. Я изначально не понял нах они это сделали, но семейный совет и все дела. Плюс стройка началась в 2006м - казалось если построишь 400 квадратов па1000, то непременно потом продашь их, если что, за 1.5 млн. долл. США минимум.
Короче, наступила жгучая реальность. Отпаливать в этом доме они в состоянии 1 этаж максимум. Ваши предложения? Скинемся всей страной им на отопление оставшихся 250 метров? Не будем мешать им скручивать счетчик? Опустим цену на газ в 4 раза? Что делать? Бежать от них в Ростов?
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airmax78
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:28
airmax78 написав:
Мои занкомые построили дом около 400 квадратов. Я изначально не понял нах они это сделали, но семейный совет и все дела. Плюс стройка началась в 2006м - казалось если построишь 400 квадратов па1000, то непременно потом продашь их, если что, за 1.5 млн. долл. США минимум.
Короче, наступила жгучая реальность. Отпаливать в этом доме они в состоянии 1 этаж максимум. Ваши предложения? Скинемся всей страной им на отопление оставшихся 250 метров? Не будем мешать им скручивать счетчик? Опустим цену на газ в 4 раза? Что делать? Бежать от них в Ростов?
Если у них есть 400 000 уе на постройку дома, то что нет 200 уе на отопление? Притом люди с 400 000 уе явно должны быть чуть ли ни гениями, такие деньги заработать в Украине!
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BIGor
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:33
vano80 написав:
Ну можно попытаться выбросить на улицу неплательщиков ...
В Ростове места всем хватит.
В Ростов )))
80 процентов неплательщиков легко выбросят оставшихся 20 процентов успешных плательщиков в Ростов, в Польшу, куда угодно, по одной примитивной причине, у них больше голосов на выборах.
Поэтому двадцати процентов успешных плательщиков надо не гордиться своими успехами и считать себя людьми первого сорта и применять карательные меры к людям второго сорта, а думать как найти эквилибриум в этой ситуации.
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