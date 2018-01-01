Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:56

Меня тут на ветке подкалывают что рост цен на услуги ЖКХ не повлиял на цены на квадратные метры.Похоже что так, только он не повлиял по причине того что число неплательщиков увеличилось. За год уровеь неоплаты вырос с 12% до 20%.Если бы гос-во вело планомерную работу по борьбе с неплатежами и выкидывало из домов злостных неплательщиков тогда бы и цены на шлачек начали проседать.Но как видим мы все еще играем в социализм. Рост тарифов в нашей стране компенсируется необязательностью оплаты. Парадокс. Впрочем как во всем.Ну с таким уровнем оплаты услуг , говорить о их качестве не стоит. Представляю как будут опечалены жильцы всяких понтовых МОПов которые подключили свои дома к старым киевским коммуникациямЧто господин Первый на это ответит