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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:07
Мои занкомые построили дом около 400 квадратов. Я изначально не понял нах они это сделали, но семейный совет и все дела. Плюс стройка началась в 2006м - казалось если построишь 400 квадратов па1000, то непременно потом продашь их, если что, за 1.5 млн. долл. США минимум.
Короче, наступила жгучая реальность. Отпаливать в этом доме они в состоянии 1 этаж максимум. Ваши предложения? Скинемся всей страной им на отопление оставшихся 250 метров? Не будем мешать им скручивать счетчик? Опустим цену на газ в 4 раза? Что делать? Бежать от них в Ростов?
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airmax78
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:28
airmax78 написав:
Мои занкомые построили дом около 400 квадратов. Я изначально не понял нах они это сделали, но семейный совет и все дела. Плюс стройка началась в 2006м - казалось если построишь 400 квадратов па1000, то непременно потом продашь их, если что, за 1.5 млн. долл. США минимум.
Короче, наступила жгучая реальность. Отпаливать в этом доме они в состоянии 1 этаж максимум. Ваши предложения? Скинемся всей страной им на отопление оставшихся 250 метров? Не будем мешать им скручивать счетчик? Опустим цену на газ в 4 раза? Что делать? Бежать от них в Ростов?
Если у них есть 400 000 уе на постройку дома, то что нет 200 уе на отопление? Притом люди с 400 000 уе явно должны быть чуть ли ни гениями, такие деньги заработать в Украине!
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BIGor
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:33
vano80 написав:
Ну можно попытаться выбросить на улицу неплательщиков ...
В Ростове места всем хватит.
В Ростов )))
80 процентов неплательщиков легко выбросят оставшихся 20 процентов успешных плательщиков в Ростов, в Польшу, куда угодно, по одной примитивной причине, у них больше голосов на выборах.
Поэтому двадцати процентов успешных плательщиков надо не гордиться своими успехами и считать себя людьми первого сорта и применять карательные меры к людям второго сорта, а думать как найти эквилибриум в этой ситуации.
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freeze
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:39
freeze написав:
В Ростов )))
80 процентов неплательщиков легко выбросят оставшихся 20 процентов успешных плательщиков в Ростов, в Польшу, куда угодно, по одной примитивной причине, у них больше голосов на выборах.
Поэтому двадцати процентов успешных плательщиков надо не гордиться своими успехами и считать себя людьми первого сорта и применять карательные меры к людям второго сорта, а думать как найти эквилибриум в этой ситуации.
Так в этом и вопрос, смогут ли наши управленцы найти выход, или где.
Вот свежак https://news.finance.ua/ru/news/-/443656/v-natskomissii-otvetili-na-rasprostranennye-voprosy-o-prekrashhenii-elektrosnabzheniya-potrebitelej-video
"неуплаты стоимости неучтенной электрической энергии, определенной в соответствии с законодательством (при условии принятия судом решения в пользу оператора системы распределения);"
Водяные тоже собираются повесить неучтенку "на меня". С какого бодуна? Ищите и обрящете!
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vano80
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:50
BIGor написав: airmax78 написав:
Мои занкомые построили дом около 400 квадратов. Я изначально не понял нах они это сделали, но семейный совет и все дела. Плюс стройка началась в 2006м - казалось если построишь 400 квадратов па1000, то непременно потом продашь их, если что, за 1.5 млн. долл. США минимум.
Короче, наступила жгучая реальность. Отпаливать в этом доме они в состоянии 1 этаж максимум. Ваши предложения? Скинемся всей страной им на отопление оставшихся 250 метров? Не будем мешать им скручивать счетчик? Опустим цену на газ в 4 раза? Что делать? Бежать от них в Ростов?
Если у них есть 400 000 уе на постройку дома, то что нет 200 уе на отопление? Притом люди с 400 000 уе явно должны быть чуть ли ни гениями, такие деньги заработать в Украине!
Вы отвечаете гению.
Недаром же он ездит по ОП всяких Тетрисов с ценой 3к квадрат.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:56
Меня тут на ветке подкалывают что рост цен на услуги ЖКХ не повлиял на цены на квадратные метры.
Похоже что так, только он не повлиял по причине того что число неплательщиков увеличилось. За год уровеь неоплаты вырос с 12% до 20%.
Если бы гос-во вело планомерную работу по борьбе с неплатежами и выкидывало из домов злостных неплательщиков тогда бы и цены на шлачек начали проседать.
Но как видим мы все еще играем в социализм. Рост тарифов в нашей стране компенсируется необязательностью оплаты. Парадокс. Впрочем как во всем.
Ну с таким уровнем оплаты услуг , говорить о их качестве не стоит. Представляю как будут опечалены жильцы всяких понтовых МОПов которые подключили свои дома к старым киевским коммуникациям
Что господин Первый на это ответит
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zzzzzz
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:10
freeze написав: vano80 написав:
Ну можно попытаться выбросить на улицу неплательщиков ...
В Ростове места всем хватит.
В Ростов )))
80 процентов неплательщиков легко выбросят оставшихся 20 процентов успешных плательщиков в Ростов, в Польшу, куда угодно, по одной примитивной причине, у них больше голосов на выборах.
Поэтому двадцати процентов успешных плательщиков надо не гордиться своими успехами и считать себя людьми первого сорта и применять карательные меры к людям второго сорта, а думать как найти эквилибриум в этой ситуации.
100%. Так уже было в 1917. Их возглавит какой-нибудь негодяй (другие у них лидерами не становятся) и четверть из них умрет от голода, четверть - на какой-нибудь очередной войне. Четверть, если повезет, двинет за 20% успешных. Выжившие 25% снова попадут в вассальную зависимость от какого-нибудь более сильного соседа. Газ при этом дешевле не станет. Но всем уже будет давно не до цены на газ.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:17
vano80 написав: freeze написав:
В Ростов )))
80 процентов неплательщиков легко выбросят оставшихся 20 процентов успешных плательщиков в Ростов, в Польшу, куда угодно, по одной примитивной причине, у них больше голосов на выборах.
Поэтому двадцати процентов успешных плательщиков надо не гордиться своими успехами и считать себя людьми первого сорта и применять карательные меры к людям второго сорта, а думать как найти эквилибриум в этой ситуации.
Так в этом и вопрос, смогут ли наши управленцы найти выход, или где.
Вот свежак https://news.finance.ua/ru/news/-/443656/v-natskomissii-otvetili-na-rasprostranennye-voprosy-o-prekrashhenii-elektrosnabzheniya-potrebitelej-video
"неуплаты стоимости неучтенной электрической энергии, определенной в соответствии с законодательством (при условии принятия судом решения в пользу оператора системы распределения);"
Водяные тоже собираются повесить неучтенку "на меня". С какого бодуна? Ищите и обрящете!
не ну реально вы уже припарили своими оплатами за ЖКХ
завязывайте
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:22
zzzzzz написав:Прохожий
Переходим к модным МОПам ?
читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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