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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 49
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
4
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
8%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
4%
2
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
37%
18
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
10
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:24

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Прохожий

Переходим к модным МОПам ?

читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...


А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:34

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Прохожий

Переходим к модным МОПам ?

читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...


А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях.

МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:39

  airmax78 написав:Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Зображення

Инвесторы Рыбальського планируют инициировать комплексную экспертизу при передаче дома под заселение. Это мне поведал инвестор, наглотавшийся дыма во время пожара в Ривер Стоуне.
Отсутствие незадымляемой лестницы, линолеум в МОПах и прочие грубые нарушения пожарной безопасности его поразили.
Кстати датчиков пожарной сигнализации на фото не наблюдается.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:47

ул.Радужная 11-а

пенсионер-художник решил украсить подъезд в кортом живет, как вам такие МОПы? :)

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:50

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...


А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях.

МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.


Аналогично могу парировать . Кол-во домов в Киеве с модными МОПами 1%
Они как то влияют на цены ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:54

  UA написав:Инвесторы Рыбальського планируют инициировать комплексную экспертизу при передаче дома под заселение. Это мне поведал инвестор, наглотавшийся дыма во время пожара в Ривер Стоуне.
Отсутствие незадымляемой лестницы, линолеум в МОПах и прочие грубые нарушения пожарной безопасности его поразили.
Кстати датчиков пожарной сигнализации на фото не наблюдается.



Мне вот интересно почему никто не обсуждает что под землей. Коновальца,Золотая миля , там же столько домов подключились к старым колекторам что это же тихий ужас.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 446447448449
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