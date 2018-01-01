Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...
А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях.
МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.
airmax78 написав:Ну я утрирую. На самом деле, что в подъезде, что на этажах - там все очень и очень сделано:
Инвесторы Рыбальського планируют инициировать комплексную экспертизу при передаче дома под заселение. Это мне поведал инвестор, наглотавшийся дыма во время пожара в Ривер Стоуне. Отсутствие незадымляемой лестницы, линолеум в МОПах и прочие грубые нарушения пожарной безопасности его поразили. Кстати датчиков пожарной сигнализации на фото не наблюдается.
Прохожий написав:читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...
А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях.
МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.
Аналогично могу парировать . Кол-во домов в Киеве с модными МОПами 1% Они как то влияют на цены ?
UA написав:Инвесторы Рыбальського планируют инициировать комплексную экспертизу при передаче дома под заселение. Это мне поведал инвестор, наглотавшийся дыма во время пожара в Ривер Стоуне. Отсутствие незадымляемой лестницы, линолеум в МОПах и прочие грубые нарушения пожарной безопасности его поразили. Кстати датчиков пожарной сигнализации на фото не наблюдается.
Мне вот интересно почему никто не обсуждает что под землей. Коновальца,Золотая миля , там же столько домов подключились к старым колекторам что это же тихий ужас.
UA написав:Инвесторы Рыбальського планируют инициировать комплексную экспертизу при передаче дома под заселение. Это мне поведал инвестор, наглотавшийся дыма во время пожара в Ривер Стоуне. Отсутствие незадымляемой лестницы, линолеум в МОПах и прочие грубые нарушения пожарной безопасности его поразили. Кстати датчиков пожарной сигнализации на фото не наблюдается.
И вы туда же. Ну какой нафиг линолеум в МОПах? Этот ваш инвестор пусть хотя бы на площадку подойдет прежде чем заказывать "комплексную экспертизу".
Вот-вот осыпятся как деревья осенью все эти вентфасады. Здание Укрэксимбанка, г.Одесса, вентфасад образца 2000 года. В следующем году ему конец. Но здание обманчиво выглядит как новое (спасибо UA и статье - теперь мы знаем, что это всего лишь видимость):