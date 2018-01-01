Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.
Странно. А "инвесторы" и продавцы все пишут про "везде счетчики" и все такое. Да и здесь неоднократно слышно от "первых", как комуналь заставит снижать цены на совкошлак.
А вот 2013йгод, проверенные технологии. Выглядит не очень, но, без сомнения, простоит века. Фасад Голосухи выкладывать не буду - он мне дорог как память. Но и в Красном доме, лицевая часть фасадного кирпича облетала регулярно каждую зиму: все новые и новые кирпичи.
airmax78 написав:МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.
Странно. А "инвесторы" и продавцы все пишут про "везде счетчики" и все такое. Да и здесь неоднократно слышно от "первых", как комуналь заставит снижать цены на совкошлак.
Кому здесь интересен совкошлак? Цены на КРЖН формирует первичка.
Переходим к модным МОПам ?[/quote читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...
А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях.
МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.
Не понял. Тут же с 2014 года лендлорды и хозяева жизни усиленно двигали тему коммунали как конкурентного преимущества новостроек: Прохожий постоянно малыми суммами за отопление хвастал и пр. праздник крохоборства (т.к. параллельно с понтом вещалось про 1500 грн расходов за один проход в ТРЦ погулять). Влад тоже пророчествовал о ракете на энергоэффективное жильё. И т.п. А теперь вот оно чё - "ну это такое". Смена парадигмы. Сегодня правят бал не пенопласт/минвата, а МОПы
2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя? Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 08 лют, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Ребята, вы слегонца как аутисты себя ведете. Экономия на коммунали - это только одно, одно и далеко не самое большое преимущество новостроев (тут я говорю только о бизнесе и элитке) над совкошлаком. Чего вы зациклились на этой коммунали?
airmax78 написав:Ребята, вы слегонца как аутисты себя ведете. Экономия на коммунали - это только одно, одно и далеко не самое большое преимущество новостроев (тут я говорю только о бизнесе и элитке) над совкошлаком. Чего вы зациклились на этой коммунали?
Зачем бизнес и элит сравнивать с совкошлаком? Это школа риторики и ораторского искусства Первого?
Рыба-сом написав:2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя? Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса
Гыыыы. Да в том то и дело, что нет. Рыбальский от 29К грн. за метр. Как прокопченый хрущ на Набережной Крещатицкой.
Рыба-сом написав:2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя? Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса
Гыыыы. Да в том то и дело, что нет. Рыбальский от 29К грн. за метр. Как прокопченый хрущ на Набережной Хрещатицкой.
Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже? И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?