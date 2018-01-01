Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:00

airmax78 написав: zzzzzz написав: Прохожий написав: [quote="4576909:zzzzzz"

Прохожий



Переходим к модным МОПам ?[/quote

читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно... [quote="4576909:zzzzzz"Переходим к модным МОПам ?[/quoteчитаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...



А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях. А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях.

МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет. МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.

Не понял. Тут же с 2014 года лендлорды и хозяева жизни усиленно двигали тему коммунали как конкурентного преимущества новостроек: Прохожий постоянно малыми суммами за отопление хвастал и пр. праздник крохоборства (т.к. параллельно с понтом вещалось про 1500 грн расходов за один проход в ТРЦ погулять).Влад тоже пророчествовал о ракете на энергоэффективное жильё. И т.п.А теперь вот оно чё - "ну это такое". Смена парадигмы.Сегодня правят бал не пенопласт/минвата, а МОПы2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя?Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса