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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 448449450451452>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 50
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
4
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
8%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
6%
3
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
36%
18
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
10
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:41

  airmax78 написав:МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.


Странно. А "инвесторы" и продавцы все пишут про "везде счетчики" и все такое. Да и здесь неоднократно слышно от "первых", как комуналь заставит снижать цены на совкошлак.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:43

  zzzzzz написав:[

Мне вот интересно почему никто не обсуждает что под землей. Коновальца,Золотая миля , там же столько домов подключились к старым колекторам что это же тихий ужас.

Ничего страшного, названные места на возвышенности. Оттуда гвно самотёком со свистом летит на пох.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:50

А вот 2013йгод, проверенные технологии. Выглядит не очень, но, без сомнения, простоит века.
Зображення
Фасад Голосухи выкладывать не буду - он мне дорог как память. Но и в Красном доме, лицевая часть фасадного кирпича облетала регулярно каждую зиму: все новые и новые кирпичи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:56

  vano80 написав:
  airmax78 написав:МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.


Странно. А "инвесторы" и продавцы все пишут про "везде счетчики" и все такое. Да и здесь неоднократно слышно от "первых", как комуналь заставит снижать цены на совкошлак.

Кому здесь интересен совкошлак? Цены на КРЖН формирует первичка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:57

  hume написав:
  zzzzzz написав:[

Мне вот интересно почему никто не обсуждает что под землей. Коновальца,Золотая миля , там же столько домов подключились к старым колекторам что это же тихий ужас.

Ничего страшного, названные места на возвышенности. Оттуда гвно самотёком со свистом летит на пох.


Это да)) Вот только Лыбидская будет плавать )
И еще водопроводы как-бы совсем не изношены ))
А с таким уровнем оплаты про кап.ремонты вообще лучше не говорить ))

Так же очень актуальный вопрос энергообеспечения. Дома же вешают на старые подстанции.Новых никто не строит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:00

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:[quote="4576909:zzzzzz"
Прохожий

Переходим к модным МОПам ?[/quote
читаем тему ветки ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ мин 5 раз и только после этого пишем, ну если есть чё сказать по теме конечно...


А чего вы не далаете замечания любителям по 10 страниц обсуждать модные МОПы, будьте последовательны в своих действиях.

МОПы - это о недвижимости и ее ценах. Коммуналка... Ну это такое. Все равно что на автофоруме все время посвящать обсуждению роста цены бензина. Покупать автомобили и ездить на них от этого никто не перестанет.

Не понял. Тут же с 2014 года лендлорды и хозяева жизни усиленно двигали тему коммунали как конкурентного преимущества новостроек: Прохожий постоянно малыми суммами за отопление хвастал и пр. праздник крохоборства (т.к. параллельно с понтом вещалось про 1500 грн расходов за один проход в ТРЦ погулять).
Влад тоже пророчествовал о ракете на энергоэффективное жильё. И т.п.
А теперь вот оно чё - "ну это такое". Смена парадигмы.
Сегодня правят бал не пенопласт/минвата, а МОПы :mrgreen:

2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя?
Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса :mrgreen:
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 08 лют, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, вы слегонца как аутисты себя ведете. Экономия на коммунали - это только одно, одно и далеко не самое большое преимущество новостроев (тут я говорю только о бизнесе и элитке) над совкошлаком. Чего вы зациклились на этой коммунали?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:05

  airmax78 написав:Ребята, вы слегонца как аутисты себя ведете. Экономия на коммунали - это только одно, одно и далеко не самое большое преимущество новостроев (тут я говорю только о бизнесе и элитке) над совкошлаком. Чего вы зациклились на этой коммунали?

Зачем бизнес и элит сравнивать с совкошлаком?
Это школа риторики и ораторского искусства Первого?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:07

  Рыба-сом написав:2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя?
Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса :mrgreen:

Гыыыы. Да в том то и дело, что нет. Рыбальский от 29К грн. за метр. Как прокопченый хрущ на Набережной Крещатицкой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:10

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя?
Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса :mrgreen:

Гыыыы. Да в том то и дело, что нет. Рыбальский от 29К грн. за метр. Как прокопченый хрущ на Набережной Хрещатицкой.

Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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