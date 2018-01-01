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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:11
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Ребята, вы слегонца как аутисты себя ведете. Экономия на коммунали - это только одно, одно и далеко не самое большое преимущество новостроев (тут я говорю только о бизнесе и элитке) над совкошлаком. Чего вы зациклились на этой коммунали?
Зачем бизнес и элит сравнивать с совкошлаком?
Это школа риторики и ораторского искусства Первого?
Пля... Я не могу вести диалог сразу с тремя людьми у которых три разных повестки. Мне до одного места совкошлак, если честно. Но ваши коллеги постоянно им тычут, постоянно его достают и обсуждают.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:17
Рыба-сом написав: airmax78 написав: Рыба-сом написав:
2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя?
Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса
Гыыыы. Да в том то и дело, что нет. Рыбальский от 29К грн. за метр. Как прокопченый хрущ на Набережной Хрещатицкой.
Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?
Это реальная цена. А цену паркомест в Рыбальском мне сравнить с ценой рядом стоящих гаражей? Я сравниваю сравнимое. Мог бы и с Оболонью сравнить, но крик бы поднялся.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:19
Рыба-сом написав:
Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?
Ок. Я на бомбере увидел комнату в общаге. 12 метров, 300000 тыщ. 25 за метр. Дорого, дешево?
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vano80
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:20
Бизнес и элит я упомянул потому что у эконом новостроев кроме их энергоэффективности (если не ногами строили) и чуть более свежих подъездов и лифтов, особых преимуществ нет. Но у них и цена +/- как у совкошлака.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:23
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
[quote="4577011:Рыба-сом"
2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя?
Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса
[/quote
Гыыыы. Да в том то и дело, что нет. Рыбальский от 29К грн. за метр. Как прокопченый хрущ на Набережной Хрещатицкой.
Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?
Это реальная цена. А цену паркомест в Рыбальском мне сравнить с ценой рядом стоящих гаражей? Я сравниваю сравнимое. Мог бы и с Оболонью сравнить, но крик бы поднялся.
Не понял, "сравнимое" - это город-сад Рыбальский и хрущик на берегу Набережно-Крещатицкой?
Т.е. льокация у оного таки не айс раз совкошлак в более интересных местах дороже торгуется?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:25
airmax78 написав:
Бизнес и элит я упомянул потому что у эконом новостроев кроме их энергоэффективности (если не ногами строили) и чуть более свежих подъездов и лифтов, особых преимуществ нет. Но у них и цена +/- как у совкошлака.
Так почему же тогда люди выбирают новье, а не шлак в лучшей локации? Комуналь то не причем. Правда на форуме патриотики ноют про "250 за мопы дорого". Так может они там от этой самой комунали и пытаются спрятаться?
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vano80
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:26
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Это реальная цена. А цену паркомест в Рыбальском мне сравнить с ценой рядом стоящих гаражей? Я сравниваю сравнимое. Мог бы и с Оболонью сравнить, но крик бы поднялся.
Не понял, "сравнимое" - это город-сад Рыбальский и хрущик на берегу Набережно-Крещатицкой?
Т.е. льокация у оного таки не айс раз совкошлак в более интересных местах дороже торгуется?
Оставлю вам это как тему для размышлений. Моя категорическая рекоммендация: брать прокопченый хрущик вместо Рыбалського, раз цена +/- одна. Он проверен временем. Он не подведет.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:28
vano80 написав: Рыба-сом написав:
Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?
Ок. Я на бомбере увидел комнату в общаге. 12 метров, 300000 тыщ. 25 за метр. Дорого, дешево?
Рыбальский таки продают меценаты.
Признаю, был неправ
Будет дорожать!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:29
vano80 написав: airmax78 написав:
Бизнес и элит я упомянул потому что у эконом новостроев кроме их энергоэффективности (если не ногами строили) и чуть более свежих подъездов и лифтов, особых преимуществ нет. Но у них и цена +/- как у совкошлака.
Так почему же тогда люди выбирают новье, а не шлак в лучшей локации? Комуналь то не причем. Правда на форуме патриотики ноют про "250 за мопы дорого". Так может они там от этой самой комунали и пытаются спрятаться?
потому что у эконом новостроев кроме их энергоэффективности (если не ногами строили) и чуть более свежих подъездов и лифтов
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:30
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Это реальная цена. А цену паркомест в Рыбальском мне сравнить с ценой рядом стоящих гаражей? Я сравниваю сравнимое. Мог бы и с Оболонью сравнить, но крик бы поднялся.
Не понял, "сравнимое" - это город-сад Рыбальский и хрущик на берегу Набережно-Крещатицкой?
Т.е. льокация у оного таки не айс раз совкошлак в более интересных местах дороже торгуется?
Оставлю вам это как тему для размышлений. Моя категорическая рекоммендация: брать прокопченый хрущик вместо Рыбалського, раз цена +/- одна. Он проверен временем. Он не подведет.
Спасибо.
Именно по такой логике народ в прошлые годы тарился Вишнёвый и Бучей.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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