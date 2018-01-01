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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 449450451452>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 50
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
4
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
8%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
6%
3
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
36%
18
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
10
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:11

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы слегонца как аутисты себя ведете. Экономия на коммунали - это только одно, одно и далеко не самое большое преимущество новостроев (тут я говорю только о бизнесе и элитке) над совкошлаком. Чего вы зациклились на этой коммунали?

Зачем бизнес и элит сравнивать с совкошлаком?
Это школа риторики и ораторского искусства Первого?

Пля... Я не могу вести диалог сразу с тремя людьми у которых три разных повестки. Мне до одного места совкошлак, если честно. Но ваши коллеги постоянно им тычут, постоянно его достают и обсуждают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:17

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя?
Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса :mrgreen:

Гыыыы. Да в том то и дело, что нет. Рыбальский от 29К грн. за метр. Как прокопченый хрущ на Набережной Хрещатицкой.

Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?

Это реальная цена. А цену паркомест в Рыбальском мне сравнить с ценой рядом стоящих гаражей? Я сравниваю сравнимое. Мог бы и с Оболонью сравнить, но крик бы поднялся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:19

  Рыба-сом написав:Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?


Ок. Я на бомбере увидел комнату в общаге. 12 метров, 300000 тыщ. 25 за метр. Дорого, дешево? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бизнес и элит я упомянул потому что у эконом новостроев кроме их энергоэффективности (если не ногами строили) и чуть более свежих подъездов и лифтов, особых преимуществ нет. Но у них и цена +/- как у совкошлака.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:23

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:[quote="4577011:Рыба-сом"
2Первый: не совсем понял, к чему фоты хрущевских МОПов, если цена их метра в 2.5 раз ниже Рыбальского в стадии недостроя?
Это типа как в ответ на претензии к какой-то новой модели БМВ отбиваться фоткой ланоса :mrgreen:[/quote
Гыыыы. Да в том то и дело, что нет. Рыбальский от 29К грн. за метр. Как прокопченый хрущ на Набережной Хрещатицкой.

Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?

Это реальная цена. А цену паркомест в Рыбальском мне сравнить с ценой рядом стоящих гаражей? Я сравниваю сравнимое. Мог бы и с Оболонью сравнить, но крик бы поднялся.

Не понял, "сравнимое" - это город-сад Рыбальский и хрущик на берегу Набережно-Крещатицкой?
Т.е. льокация у оного таки не айс раз совкошлак в более интересных местах дороже торгуется?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:25

  airmax78 написав:Бизнес и элит я упомянул потому что у эконом новостроев кроме их энергоэффективности (если не ногами строили) и чуть более свежих подъездов и лифтов, особых преимуществ нет. Но у них и цена +/- как у совкошлака.


Так почему же тогда люди выбирают новье, а не шлак в лучшей локации? Комуналь то не причем. Правда на форуме патриотики ноют про "250 за мопы дорого". Так может они там от этой самой комунали и пытаются спрятаться?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:26

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Это реальная цена. А цену паркомест в Рыбальском мне сравнить с ценой рядом стоящих гаражей? Я сравниваю сравнимое. Мог бы и с Оболонью сравнить, но крик бы поднялся.

Не понял, "сравнимое" - это город-сад Рыбальский и хрущик на берегу Набережно-Крещатицкой?
Т.е. льокация у оного таки не айс раз совкошлак в более интересных местах дороже торгуется?

Оставлю вам это как тему для размышлений. Моя категорическая рекоммендация: брать прокопченый хрущик вместо Рыбалського, раз цена +/- одна. Он проверен временем. Он не подведет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:28

  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?


Ок. Я на бомбере увидел комнату в общаге. 12 метров, 300000 тыщ. 25 за метр. Дорого, дешево? :mrgreen:

:lol:
Рыбальский таки продают меценаты.
Признаю, был неправ :oops:
Будет дорожать! :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:29

  vano80 написав:
  airmax78 написав:Бизнес и элит я упомянул потому что у эконом новостроев кроме их энергоэффективности (если не ногами строили) и чуть более свежих подъездов и лифтов, особых преимуществ нет. Но у них и цена +/- как у совкошлака.


Так почему же тогда люди выбирают новье, а не шлак в лучшей локации? Комуналь то не причем. Правда на форуме патриотики ноют про "250 за мопы дорого". Так может они там от этой самой комунали и пытаются спрятаться?

потому что у эконом новостроев кроме их энергоэффективности (если не ногами строили) и чуть более свежих подъездов и лифтов
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:30

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Это реальная цена. А цену паркомест в Рыбальском мне сравнить с ценой рядом стоящих гаражей? Я сравниваю сравнимое. Мог бы и с Оболонью сравнить, но крик бы поднялся.

Не понял, "сравнимое" - это город-сад Рыбальский и хрущик на берегу Набережно-Крещатицкой?
Т.е. льокация у оного таки не айс раз совкошлак в более интересных местах дороже торгуется?

Оставлю вам это как тему для размышлений. Моя категорическая рекоммендация: брать прокопченый хрущик вместо Рыбалського, раз цена +/- одна. Он проверен временем. Он не подведет.

Спасибо.
Именно по такой логике народ в прошлые годы тарился Вишнёвый и Бучей.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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