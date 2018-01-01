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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 449450451452

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 50
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
4
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
8%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
6%
3
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
36%
18
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
10
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:36

  Рыба-сом написав:
  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?


Ок. Я на бомбере увидел комнату в общаге. 12 метров, 300000 тыщ. 25 за метр. Дорого, дешево? :mrgreen:

:lol:
Рыбальский таки продают меценаты.
Признаю, был неправ :oops:
Будет дорожать! :mrgreen:

От 29к? Без вариантов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:38

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Оставлю вам это как тему для размышлений. Моя категорическая рекоммендация: брать прокопченый хрущик вместо Рыбалського, раз цена +/- одна. Он проверен временем. Он не подведет.

Спасибо.
Именно по такой логике народ в прошлые годы тарился Вишнёвый и Бучей.

Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:40

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Оставлю вам это как тему для размышлений. Моя категорическая рекоммендация: брать прокопченый хрущик вместо Рыбалського, раз цена +/- одна. Он проверен временем. Он не подведет.

Спасибо.
Именно по такой логике народ в прошлые годы тарился Вишнёвый и Бучей.

Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".

Так Вы таки Рыбальский взяли? Или он слишком хорош для Вас?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще, че я вас агитирую? Там в мопах "линолеум", нет пожарной сигнализации (хотя и не должно быть) и незадымляемых лестниц (хотя есть). Два моста и 6 полосная магистраль. Там жить нельзя.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:26

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".

Так Вы таки Рыбальский взяли? Или он слишком хорош для Вас?

Рыбальский прекрасен, но это слишком отдаленное будущее.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:32

Киев подготовил перечень из 200 объектов для приватизации. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак. «Какие здания можно выставлять на продажу, какие следует оставить в коммунальной собственности. Я провел совещание около недели назад с участием руководителей районов по обеспечению мероприятий по подготовке этих объектов, Киев может продавать, чтобы наполнять городской бюджет. Таких объектов сейчас более 200», – сообщил Владимир Слончак.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:35

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".

Так Вы таки Рыбальский взяли? Или он слишком хорош для Вас?

Рыбальский прекрасен, но это слишком отдаленное будущее.


Рыбальский - это резервация в центре города, там без авто жить невозможно, для детей ничего нет, ТРЦ нет, метро нет.
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