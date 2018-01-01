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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:36
Рыба-сом написав:
vano80 написав: Рыба-сом написав:
Давайте не "от", а то, что Вы тут постоянно сигналите: 35 или сколько там уже?
И не нужно Набережно-Крещатицкую брать: нужно сравнивать равное с равным в смысле локации, благо на Рыбальском хрущиков хватает. Так какие там цены?
Ок. Я на бомбере увидел комнату в общаге. 12 метров, 300000 тыщ. 25 за метр. Дорого, дешево?
Рыбальский таки продают меценаты.
Признаю, был неправ
Будет дорожать!
От 29к? Без вариантов.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:38
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Оставлю вам это как тему для размышлений. Моя категорическая рекоммендация: брать прокопченый хрущик вместо Рыбалського, раз цена +/- одна. Он проверен временем. Он не подведет.
Спасибо.
Именно по такой логике народ в прошлые годы тарился Вишнёвый и Бучей.
Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:40
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Оставлю вам это как тему для размышлений. Моя категорическая рекоммендация: брать прокопченый хрущик вместо Рыбалського, раз цена +/- одна. Он проверен временем. Он не подведет.
Спасибо.
Именно по такой логике народ в прошлые годы тарился Вишнёвый и Бучей.
Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".
Так Вы таки Рыбальский взяли? Или он слишком хорош для Вас?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:41
Вообще, че я вас агитирую? Там в мопах "линолеум", нет пожарной сигнализации (хотя и не должно быть) и незадымляемых лестниц (хотя есть). Два моста и 6 полосная магистраль. Там жить нельзя.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 00:26
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".
Так Вы таки Рыбальский взяли? Или он слишком хорош для Вас?
Рыбальский прекрасен, но это слишком отдаленное будущее.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 00:32
Киев подготовил перечень из 200 объектов для приватизации. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак. «Какие здания можно выставлять на продажу, какие следует оставить в коммунальной собственности. Я провел совещание около недели назад с участием руководителей районов по обеспечению мероприятий по подготовке этих объектов, Киев может продавать, чтобы наполнять городской бюджет. Таких объектов сейчас более 200», – сообщил Владимир Слончак.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 09 лют, 2019 00:35
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".
Так Вы таки Рыбальский взяли? Или он слишком хорош для Вас?
Рыбальский прекрасен, но это слишком отдаленное будущее.
Рыбальский - это резервация в центре города, там без авто жить невозможно, для детей ничего нет, ТРЦ нет, метро нет.
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