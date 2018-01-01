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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лют, 2019 07:48
zzzzzz написав:
Киев подготовил перечень из 200 объектов для приватизации. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак. «Какие здания можно выставлять на продажу, какие следует оставить в коммунальной собственности. Я провел совещание около недели назад с участием руководителей районов по обеспечению мероприятий по подготовке этих объектов, Киев может продавать, чтобы наполнять городской бюджет. Таких объектов сейчас более 200», – сообщил Владимир Слончак.
Неликвид с кучею проблем в будущем ?
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Додано: Суб 09 лют, 2019 07:48
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Додано: Суб 09 лют, 2019 07:50
airmax78 написав:
Вообще, че я вас агитирую? Там в мопах "линолеум", нет пожарной сигнализации (хотя и не должно быть) и незадымляемых лестниц (хотя есть). Два моста и 6 полосная магистраль. Там жить нельзя.
Аеромакс, ви - ріелтор, що продає квартири в Рибальському??
Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти!
А горе-інвештори - на баянах грати!
Вже скоро, в кінці цього року))
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Додано: Суб 09 лют, 2019 08:11
Яка ситуація з гостінками на м.Лісова?
Дорожчають чи дешевшають?
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