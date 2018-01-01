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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 450451452453

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 50
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
4
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
8%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
6%
3
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
36%
18
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
10
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 07:48

  zzzzzz написав:
Киев подготовил перечень из 200 объектов для приватизации. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак. «Какие здания можно выставлять на продажу, какие следует оставить в коммунальной собственности. Я провел совещание около недели назад с участием руководителей районов по обеспечению мероприятий по подготовке этих объектов, Киев может продавать, чтобы наполнять городской бюджет. Таких объектов сейчас более 200», – сообщил Владимир Слончак.


Неликвид с кучею проблем в будущем ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 07:48

Любителям опалювати квартиру електроенергією:
https://m.censor.net.ua/news/3110830/dv ... spolitsiya
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 07:50

  airmax78 написав:Вообще, че я вас агитирую? Там в мопах "линолеум", нет пожарной сигнализации (хотя и не должно быть) и незадымляемых лестниц (хотя есть). Два моста и 6 полосная магистраль. Там жить нельзя.

Аеромакс, ви - ріелтор, що продає квартири в Рибальському??


Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти!
А горе-інвештори - на баянах грати!

Вже скоро, в кінці цього року))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 08:11

Яка ситуація з гостінками на м.Лісова?

Дорожчають чи дешевшають?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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