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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:26
Ладно, это все уже превращается в верю-не верю и фантазии на тему будущего. Давайте вернемся к вопросу года через 2-3. Кирилловскую, кстати, уже во всю начинают осваивать. Рыбальский, конечно, на 100% зависит от того доведет Сага этот проект до конца или бросит.
P.S. На полу в МОПах Рыбальского, что в холле, что на этажах, нет никакого линолеума. Исключительно керамогранит.
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airmax78
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Додано: Суб 09 лют, 2019 12:27
zzzzzz написав:
Макс, а что сейчас Оболонь не спальник?
Скажите об этом фанатам Оболони - разорвут.
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airmax78
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Додано: Суб 09 лют, 2019 12:31
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Макс, а что сейчас Оболонь не спальник?
Скажите об этом фанатам Оболони - разорвут.
Я жил там с 1995 до 2001 года, обычный спальник.
Раньше в центр с Оболони было проще доехать на авто, сейчас очень все плохо.
Кстати сейчач проще доехать с левобережки-дарницы, чем с оболони.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 09 лют, 2019 12:32
Starikan написав: zzzzzz написав:
Но как видим мы все еще играем в социализм. Рост тарифов в нашей стране компенсируется необязательностью оплаты. Парадокс. Впрочем как во всем.
Почему играем? Мы строго следуем 1-й статье Конституции с ее "социальным государством" и "правом на жилище"
Конституцию то такое у нас. Будет желание -перепишем, делов то. Если прогнозы всяких экспертов оправдаются, и мы позовем в "гости" разнообразных работяг из африки - убрать эту строку из конституции вопрос пары движений.
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vano80
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