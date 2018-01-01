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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 451452453454

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 51
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
4
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
8%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
6%
3
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
4
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
37%
19
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно, это все уже превращается в верю-не верю и фантазии на тему будущего. Давайте вернемся к вопросу года через 2-3. Кирилловскую, кстати, уже во всю начинают осваивать. Рыбальский, конечно, на 100% зависит от того доведет Сага этот проект до конца или бросит.
P.S. На полу в МОПах Рыбальского, что в холле, что на этажах, нет никакого линолеума. Исключительно керамогранит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:27

  zzzzzz написав:Макс, а что сейчас Оболонь не спальник?

Скажите об этом фанатам Оболони - разорвут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:31

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Макс, а что сейчас Оболонь не спальник?

Скажите об этом фанатам Оболони - разорвут.


Я жил там с 1995 до 2001 года, обычный спальник.
Раньше в центр с Оболони было проще доехать на авто, сейчас очень все плохо.
Кстати сейчач проще доехать с левобережки-дарницы, чем с оболони.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:32

  Starikan написав:
  zzzzzz написав: Но как видим мы все еще играем в социализм. Рост тарифов в нашей стране компенсируется необязательностью оплаты. Парадокс. Впрочем как во всем.

Почему играем? Мы строго следуем 1-й статье Конституции с ее "социальным государством" и "правом на жилище" :wink:


Конституцию то такое у нас. Будет желание -перепишем, делов то. Если прогнозы всяких экспертов оправдаются, и мы позовем в "гости" разнообразных работяг из африки - убрать эту строку из конституции вопрос пары движений.
vano80
 
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