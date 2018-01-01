Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ладно, это все уже превращается в верю-не верю и фантазии на тему будущего. Давайте вернемся к вопросу года через 2-3. Кирилловскую, кстати, уже во всю начинают осваивать. Рыбальский, конечно, на 100% зависит от того доведет Сага этот проект до конца или бросит. P.S. На полу в МОПах Рыбальского, что в холле, что на этажах, нет никакого линолеума. Исключительно керамогранит.
zzzzzz написав: Но как видим мы все еще играем в социализм. Рост тарифов в нашей стране компенсируется необязательностью оплаты. Парадокс. Впрочем как во всем.
Почему играем? Мы строго следуем 1-й статье Конституции с ее "социальным государством" и "правом на жилище"
Конституцию то такое у нас. Будет желание -перепишем, делов то. Если прогнозы всяких экспертов оправдаются, и мы позовем в "гости" разнообразных работяг из африки - убрать эту строку из конституции вопрос пары движений.
zzzzzz написав: Я жил там с 1995 до 2001 года, обычный спальник. Раньше в центр с Оболони было проще доехать на авто, сейчас очень все плохо. Кстати сейчач проще доехать с левобережки-дарницы, чем с оболони.
Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде. Кому то это важно, кому то нет. Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд
Хотел бы спросить у киевлян: есть ли какой-то канал на YouTube или на худой конец, обычный текстовый сайт, где были бы сюжеты или статьи о коммунальных происшествиях (нет отопления, нет воды, не работают лифты и т.п.)?
Я зашёл на YouTube канал "ТРК Киев" - там много видео, но все ролики просто по датам, нет коротких роликов по приниципу "сюжет-ролик", как, например, у 34 канала в Днепропетровске. Например: